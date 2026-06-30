Radiografía de Adrián Ravier: de las peleas que tuvo con Milei a ser su nuevo vocero

El atril de la sala de periodistas de la Casa Rosada se convirtió durante la gestión libertaria en el epicentro de la mayor crisis institucional del organigrama oficial. Tras la eyección definitiva de Manuel Adorni, quien este sábado por la tarde presentó su renuncia indeclinable acorralado por la investigación judicial sobre su patrimonio y la inminente moción de censura en el Congreso, el gobierno de Javier Milei se vio forzado a reconfigurar su estructura de poder.

Mientras Diego Santilli asume la conducción del Gabinete con el aval del PRO, el elegido para dirigir la Comunicación presidencial es Adrián Ravier, un doctor en Economía de la Escuela Austríaca cuyo debut formal con preguntas está pautado para este martes 30 de junio a las 11:00. El estreno recuerda viejos interrogantes sobre la psicología de un funcionario que debió archivar viejos agravios para ingresar al círculo íntimo de Olivos.

Tras su una breve presentación ante la prensa, realizada el viernes pasado en Casa Rosada, Ravier intentó trazar una frontera argumental pragmática basada en los números de la macroeconomía: “En los últimos meses la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno. Nunca antes hubo una discrepancia tan grande entre los logros que tuvo el Gobierno y la conversación pública”, diagnosticó el flamante vocero.

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El poder termina (FIN), la política empieza

Refugiado en las estadísticas de la gestión, negó de plano el parate de la actividad frente a los micrófonos: “No hay crisis económica ni derrumbe del empleo en la Argentina”, gatilló el economista, reforzando la postura oficial de que el rumbo financiero es innegociable.

Bajo esa misma línea técnica, Ravier defendió la política monetaria implementada por el Poder Ejecutivo: “El equilibrio fiscal alcanzado se logró sin emitir un solo peso de deuda ni de moneda”. Al asumir un rol habitualmente reservada a profesionales del periodismo o las relaciones públicas, el funcionario justificó su salto institucional como un mandato directo: “Hoy estoy acá porque ante el pedido del presidente Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales”.

Durante una ronda de prensa sin preguntas, el reemplazante de Manuel Adorni había deslizado una ambición doctrinaria que, se supone, guiará el discurso diario desde el atril: “El objetivo de esta gestión es convertir a la Argentina en el país más libre del mundo”. Sintonía fina total con el deseo presidencial.

Adrián Ravier enfrentará su primera conferencia de prensa abierta a preguntas este martes a las 11:00 en Casa Rosada

La Libertad Avanza (LLA) repite así el patrón de sentar a un técnico en el micrófono central. El escritor y biógrafo presidencial, Nicolás Márquez, aporta una lectura pragmática ante la consulta de PERFIL: "Es una muy buena decisión porque el Gobierno precisaba retomar la iniciativa política. El vocero anterior ya no podía ejercer el cargo", asegura el intelectual libertario, en un diagnóstico directo sobre la parálisis terminal que arrastraba la gestión de Adorni. Márquez describe al flamante funcionario como "un académico prestigioso, muy moderado, cero conflictivo y muy accesible", distanciándolo del perfil tuitero de la primera línea oficialista.

Sin embargo, detrás de la devoción del presente, el archivo digital arde. Alrededor del año 2020, Javier Milei dedicó feroces descalificaciones públicas a Ravier en redes sociales, catalogándolo de "pésimo economista" y cuestionando sus formas. Una fuente de estrecho vínculo con el Presidente y conocedor como pocos de la prehistoria libertaria explica a PERFIL en estricto off the record que la reconciliación operó en un plano casi místico: "Ocurrió naturalmente en 2022, durante un encuentro en la ESEADE".

El nexo conector fue el economista español Jesús Huerta de Soto, a quien Milei idolatra. Ravier realizó su doctorado en Madrid bajo la dirección justamente de ese académico. En la cosmología presidencial, portar ese linaje purifica cualquier pecado del pasado. Para el nuevo vocero, la voluntad de poder y la fascinación por la aplicación práctica de sus ideas sepultaron el orgullo herido por los tuits de 2020.

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El desembarco de Ravier en la Casa Rosada expone también las heridas de la construcción partidaria en el interior. Aunque nació en Buenos Aires, Ravier se estableció en Santa Rosa en 2010 para desempeñarse como docente de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). En las aulas pampeanas, tanto colegas como alumnos lo recuerdan obsesionado con los gráficos macroeconómicos y portando una distancia insular que le valió el apodo de "el porteñito".

Su meteórico ascenso provincial generó resquemores internos, como era de esperar. Tras ser ungido por Karina Milei como presidente de LLA en La Pampa y obtener una banca de diputado en las elecciones de 2025, su renuncia prematura al Congreso para mudarse a la oficina contigua al Presidente desató la furia de sus rivales locales. "Es un oportunista", aseguró un dirigente liberal pampeano a este medio.

Karina interrumpió a Javier Milei durante una

entrevista: "Sí, eso ya lo sé..."

Dirigentes de la estructura de LLA en La Pampa que quedaron relegados expresan en reserva su despecho, acusando a Ravier de utilizar el territorio provincial como un mero trampolín político para retornar a los despachos de la Capital Federal.

En los pasillos de Balcarce 50, la lectura sobre su llegada esquiva las interpretaciones lineales. Aunque el entorno de Santiago Caputo intentó colgarle a Ravier la escarapela de la Fundación Faro —el think tank donde el nuevo vocero era Director Académico—, la abrupta salida de Adorni transformó su figura en una pieza de equilibrio. Ravier es considerado por muchos como un "puro" de Javier Milei.

Su designación conforma a Caputo por su identificación con la batalla cultural, pero también funciona como un puente de tregua con el ala de Karina Milei, que tras perder la Jefatura de Gabinete con la caída de su protegido, encuentra en el perfil técnico del economista, sumado a la designación de Santilli, una garantía de estabilidad para frenar la sangría política. El desafío del nuevo vocero consistirá en demostrar si su moderación académica resistirá la metralla diaria de la prensa acreditada, obligada a indagar sobre una cuestión que no termina con la renuncia de Adorni: las derivaciones judiciales del escándalo patrimonial del exfuncionario.



NG