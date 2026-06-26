Adrián Ravier hizo su presentación, dijo que "es un honor ser la voz del Presidente" pero no respondió preguntas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó este viernes que para él es un "honor" ser la voz del presidente Javier Milei. Lo hizo en su primera aparición pública en el cargo en el que tomó el lugar de Manuel Adorni.

Ravier confirmó que dará una conferencia de prenda semanal los martes a las 11. Al final de su alocución de este viernes no respondió preguntas.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial de Milei

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En la presentación, Ravier elogió a Milei, con quien escribió un libro meses atrás, e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso.

Ravier sobre Milei: "Tuvimos controversias, pero superamos aquello"

Durante su discurso habló de las "controversias" que tuvo en el pasado con el presidente Milei.

"Tuvimos nuestras controversias sobre ideas filosóficas, económicas y políticas que nos alejaron durante un tiempo en 2018. Pero superamos aquello y recuperamos un diálogo que personalmente puedo decir que fue muy fructífero para mí", sostuvo.

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El vocero y la defensa de la gestión del Gobierno

"Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad. A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo Presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas", dijo Ravier.

Continuó: "No solo eso, en apenas dos años transformó la economía, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie". Según Ravier, la Argentina en la que asumió Milei estaba "desequilibrada en lo fiscal, monetario, cambiario, con parches y mucho dolor en la sociedad".

"En 2025 ya se podía ver orden y no me refiero solo al orden público, sin piquetes y con avances sólidos en seguridad, me refiero también al orden en las cuentas públicas, en la hoja de balance del Banco Central y en la eliminación de restricciones en el mercado de cambios", siguió.

Ravier jurará cuando vuelva Milei de España

El funcionario jurará de manera oficial cuando Milei vuelva de su gira por España. Este viernes, en otra parte de su alocución, resaltó la baja de la inflación e indigencia y sintetizó: "Por supuesto que sigue habiendo problemas. Estamos a mitad de camino. Pero es por acá".

También destacó los proyectos en los que avanzó La Libertad Avanza en el ámbitos legislativo destacando la Ley Bases, Modernización Laboral; Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre otras iniciativas oficialistas.

LT