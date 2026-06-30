El estreno de Adrián Ravier como vocero: las claves del mensaje económico con el que el Gobierno busca mostrar un cambio de ciclo

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, debutó este martes 30 de junio en conferencia de prensa con un fuerte mensaje centrado en la economía. En su primera aparición oficial, sostuvo que la Argentina atraviesa un "doble punto de inflexión" y defendió el programa económico del Gobierno de Javier Milei, al asegurar que el país dejó atrás el estancamiento y que el crecimiento actual tiene "fundamentos macroeconómicos" que permitirán sostener la expansión.

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Adrián Ravier: "la Argentina empieza un ciclo de expansión"

Ravier abrió su exposición con un repaso de la evolución económica del país y afirmó que la administración libertaria logró romper con una dinámica de décadas. "La Argentina lleva prácticamente medio siglo de una economía estancada", sostuvo, y agregó que el objetivo del Gobierno es recuperar el protagonismo económico mediante el ordenamiento de la macroeconomía, la apertura al mundo y los acuerdos internacionales.

El funcionario diferenció el crecimiento actual de otras recuperaciones registradas en la historia reciente. "Ahora tenemos una expansión que no está basada en los fundamentos que hemos visto en otros procesos, sino que está basada en equilibrios macroeconómicos, en apertura económica, en fuerte expansión de las exportaciones", afirmó.

En esa línea, aseguró que la economía ya dejó atrás el freno registrado durante el período preelectoral y consideró que "la Argentina empieza un ciclo de expansión", con un crecimiento de alrededor de 10 puntos del PBI desde el primer semestre de 2024. También señaló que, según las expectativas del mercado, ese proceso "no es transitorio" y podría extenderse durante los próximos años.

Energía, exportaciones y economía del conocimiento

El vocero destacó que la minería, la energía, el agro y la agroindustria son actualmente los principales motores del crecimiento, aunque remarcó que también comienzan a mostrar mejoras en sectores como la industria, el comercio y los servicios profesionales.

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Entre los datos que presentó sobresale el récord de producción de petróleo registrado en mayo, con 903.700 barriles diarios y un crecimiento interanual del 19,6%. Además, indicó que Vaca Muerta representó el 69% de esa producción y afirmó que "esto no es un dato azaroso, sino resultado de una gestión que es consciente del potencial que tiene Argentina si explota sus recursos naturales".

Ravier también anunció la aprobación de un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) destinado al desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Rincón de Aranda, en Neuquén. Según precisó, demandará una inversión de u$s4.521 millones y prevé la creación de empleos durante las etapas de construcción y operación.

Récord de exportaciones y defensa del modelo

Durante la conferencia, el funcionario repasó además los resultados de las exportaciones agroindustriales y de carne vacuna. Señaló que entre enero y mayo se exportaron 53 millones de toneladas de productos agroindustriales, con incrementos tanto en volumen como en valor respecto del mismo período de 2025.

Respecto de la carne vacuna, indicó que las exportaciones crecieron 46% en valor y 11% en volumen, mientras que Estados Unidos pasó a consolidarse como el segundo destino de las ventas externas. Atribuyó esos resultados a la eliminación de restricciones, controles de precios y retenciones para determinadas categorías, además de un contexto de mayor previsibilidad.

Otro de los sectores destacados fue la economía del conocimiento. Según Ravier, las exportaciones de servicios alcanzaron un récord histórico de u$s2.639 millones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento interanual del 12%. Afirmó además que se trata de actividades con remuneraciones "un 80% por encima del promedio de la economía" y aseguró que "son sectores con buenos salarios y buenas condiciones de trabajo que van a seguir creciendo y tomando trabajadores".

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Con respecto a la inflación, el vocero destacó que es necesario "seguir por esta senda", para luego agregar que "los números de inflación han sido buenos, el último dato 2,1%, seguramente el próximo dato…, ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia".

Reservas, empleo público y la mirada hacia adelante

Consultado sobre la estrategia económica de cara al escenario electoral, el vocero defendió la acumulación de reservas y sostuvo que el equipo encabezado por Luis Caputo está "blindando a la Argentina" frente a eventuales cambios en las condiciones financieras o políticas.

En ese sentido, afirmó que fortalecer el balance del Banco Central permitirá brindar mayor previsibilidad y favorecer las inversiones. También destacó la eliminación del cepo cambiario, el aumento de los depósitos en dólares y las medidas destinadas a incorporar al sistema financiero los ahorros que permanecían fuera de los bancos.

Por último, Ravier repasó el proceso de reducción del empleo público y aseguró que desde el inicio de la gestión ya fueron eliminados 71.025 cargos en la administración nacional. Según explicó, esos recortes permiten sostener el equilibrio fiscal y reasignar recursos sin afectar los servicios esenciales.

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Como cierre de su primera conferencia de prensa, el vocero reconoció que aún existen sectores que atraviesan dificultades, aunque insistió en que el rumbo económico es el correcto. "Estábamos en terapia intensiva, ya nos pusimos de pie, no estamos corriendo, pero sí estamos caminando. El paciente está mejor, es por acá. Sabemos que falta, pero sabemos que este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos", concluyó.

GZ

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