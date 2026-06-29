Roberto Cachanosky defiende el conocimiento económico de Adrián Ravier, criticado en su momento por Milei

Aunque recordó que Javier Milei cuestionó en el pasado a Adrián Ravier, Roberto Cachanosky salió en defensa del nuevo vocero presidencial. "Yo sé que sabe economía. No es un improvisado", afirmó. Sin embargo, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), aclaró que su principal duda pasa por el uso que hará de ese conocimiento: "Hasta ahora, por los tuits que le veo, es como una alabanza al líder todo el tiempo".

Roberto Cachanosky es un conocido por sus opiniones sobre economía, finanzas y política. Se destaca por su postura liberal-conservadora, y es frecuente invitado en radios, televisión y congresos para hablar sobre inflación, tipo de cambio, inversión y economía argentina. A la par, es autor de varios libros sobre economía y finanzas personales.

Hoy a la tarde se conocen los números del EMAE, que seguramente van a mostrar nuevamente el crecimiento dispar. Más allá de la disparidad del crecimiento, me gustaría una reflexión tuya sobre los pronósticos que vos tenés y, de la manera más didáctica posible, explicar la diferencia entre crecimiento y desarrollo.

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Sí, seguramente va a haber algún tipo de aumento, porque la economía está dividida en tres partes. Cuatro sectores, o cinco sectores, que funcionan, que son la minería, tenés el sistema financiero, tenés el sector agropecuario y otro sector que me estoy olvidando. Después tenés dos o tres sectores que empatan el aumento del PBI de acuerdo al primer semestre. Después, el 54% de los sectores están por debajo de la línea de indigencia, por alguna forma.

Entonces, yo creo que más o menos se va a repetir algo parecido. Puede ser que haya aumentado un poco el consumo o alguna cosa muy marginal, pero no debería haber un cambio sustancial respecto a lo que viene pasando. Esto es toda la actividad concentrada en unos muy pocos sectores y el resto sobreviviendo o agonizando, prácticamente.

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¿Y la diferencia entre desarrollo y crecimiento? Que crezca el Producto Bruto en pocas áreas y no pueda producirse un derrame hacia el resto, más tarde o más temprano, implica que ese crecimiento no se transforme en desarrollo.

Sí, inclusive te diría más. Los datos del primer trimestre, si vos mirás la serie desestacionalizada, o sea, comparando con el mes anterior, tenés aumento en el PBI, pero tenés cuatro meses consecutivos de baja en la inversión. Esto es lo que llama la atención, porque se habla mucho del RIGI, pero resulta que está entrando poca plata para el tema del RIGI.

O sea, en realidad tenés reactivación de la economía, que es: tenía dos máquinas, una no la usaba; pongo en funcionamiento la que no estaba usando. Y crecimiento es: tengo dos máquinas funcionando y agrego una tercera, y aumento la capacidad de producción. Argentina no está en una etapa de crecimiento en forma amplia y sostenida. Está concentrado el crecimiento en muy pocos sectores, que son los que mencionaba al principio.

El resto no está invirtiendo, está desinvirtiendo. Hay cierre de empresas, hay desocupación, el salario no alcanza para llegar a fin de mes porque, inclusive, salieron los datos de mayo sobre impago del crédito. No hay pagos o hay demoras, y sigue aumentando.

Así que tenés una economía concentrada en muy pocos sectores extractivos, que son productos que el mundo demanda: minería, agricultura y ese tipo de cosas. La diferencia es que estás pasando solo entre esos cuatro sectores y el resto. Y el resto de los sectores están pulverizados, y el salario y la clase media tienden a desaparecer, prácticamente. Recién estaba viendo un informe del Instituto de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y veía que estaba aumentando la pobreza y la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires.

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Otra disyuntiva que se genera entre dos palabras, como decíamos recién, crecimiento y desarrollo, es entre consumo y producción. El Gobierno y los economistas cercanos a él dicen: "¿Cómo no va a aumentar el consumo si aumenta la producción? Nadie fabrica más cosas de las que se van a consumir. Entonces, si aumenta la producción, tiene que aumentar el consumo". Obviamente, ahí la discusión es un poco más compleja, porque parte de la producción no es solamente para consumo, sino también para exportación. No necesariamente la producción se hace toda para la Argentina. Me gustaría tu propia explicación didáctica de por qué aumenta el consumo, en algunos casos, pero, al mismo tiempo, o aumenta la producción más aún, la mayoría de los consumos vitales bajan.

Ellos dicen que hay consumo récord. Puede haber aumento del consumo nominalmente porque tenés más población. Pero lo que vos tenés que calcular es el consumo por habitante. Porque, por ahí, está aumentando el consumo porque hay más gente, pero esa gente consume menos por habitante, o sea, por persona.

Entonces, yo hice la cuenta, el cálculo, tomé los datos de la serie histórica y lo que te está dando es que el consumo per cápita, que es el que es relevante, está cayendo. O, mejor dicho, recuperó algo, pero venía cayendo fuertemente y ahora recuperó un poquitito. Entonces, el punto es: guarda, porque lo que hay que mirar no es cuánto aumentó el consumo total del sector privado, sino cuánto consume por habitante.

¿Aumenta el consumo por habitante? ¿Se mantiene planchado o baja? Y la realidad es que no aumenta tanto. O sea, no es tan un récord. Ellos dicen "aumento del consumo récord". Siempre digo: hay otro tipo de mentiras. La mentira lisa y llana, la mentira piadosa y las estadísticas. Entonces, usás las estadísticas como más te conviene.

Por eso no me llama la atención que hayan puesto a Adrián Ravier, que es economista, para que sea el vocero. O sea, van a concentrarse en tratar de armar los números para mostrar que la economía está viento en popa. Y la función nuestra, de los economistas, es decir: "Bueno, ¿es cierto o no es cierto lo que están diciendo?". Entonces, no es cierto que haya un consumo récord.

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¿Y cuál es tu opinión respecto del conocimiento económico del vocero, que en su momento el propio Milei había cuestionado?

Es más, mi primera pelea con Milei en las redes fue por defender a Adrián Ravier. Porque Adrián Ravier fue discípulo de mi hermano. Es más, él descubre la escuela austríaca gracias a que mi hermano daba un curso en el CEADE. Él estaba en la UBA, vio ese panfleto y fue ahí al CEADE, escuchó a mi hermano y ahí entró.

Así que lo conozco, a Adrián.Yo diría que sí, que sabe economía. No es un improvisado. El tema es: quiero ver cómo usa el conocimiento que tiene. Hasta ahora, por los tuits que le veo, es como una alabanza al líder todo el tiempo. Es alguien que, sabiendo economía, usa los números para quedar bien con Milei. Que, al final, todos los funcionarios públicos hacen lo mismo. Todos quieren quedar bien con el líder.

Mi impresión es que va a ser ese tipo de cosas. Va a acomodar los números para quedar bien con el Gobierno. Es la impresión que tengo por lo que viene haciendo. Vamos a ver qué hace realmente después. No creo que vaya a llegar a ese puesto para decir: "Sí, los números en realidad dan bien, pero, guarda, porque hacia el futuro esto no va a funcionar". Lo dudo.

Él dijo que, como nunca, hay una diferencia entre los logros económicos del Gobierno y el discurso público ¿Imaginás que tiene razón? ¿Que los logros del Gobierno no son lo suficientemente valorados en la discusión pública, que hay un problema de comunicación, o que finalmente hay un problema de hechos concretos?

El tema sería cuáles son los logros del Gobierno.Tuve un intercambio de tuits con Quirno. Porque él decía que habían pagado las letras intransferibles que tenía el Banco Central, que el Tesoro le había entregado, y que se las habían pagado con la emisión monetaria que había hecho el Banco Central. Y él me trató de burro y encontré, justamente, acabo de publicarlo, el comunicado del Banco Central y del Ministerio de Economía donde dice que pagan con la emisión monetaria. O sea, tienen esa cosa rara de inventar números o decir cosas que no son ciertas.

A ver, ¿cuáles son los logros del Gobierno? ¿Bajaron la inflación? Sí, bajaron la inflación. La pregunta que siempre tiene que hacerse el economista es: ¿esto que está bajando es sostenible en el tiempo? Ejemplo: suponete que yo pongo un control de precios, como tantas veces ha habido en la Argentina, y los precios bajan.

Pasó con Gelbard en el '73, cuando se hizo la inflación cero. Llegó a una inflación cero. Pero después vino el Rodrigazo. Entonces, la pregunta es: ¿la forma en que están bajando la inflación, pisando el tipo de cambio, como venían pisando los salarios hasta ahora, es sostenible como forma de bajar la inflación?

La baja del gasto público, o, mejor dicho, el equilibrio fiscal, ¿es sostenible a lo largo del tiempo? ¿O puede bajar durante un tiempo? La pregunta es: ¿y después qué pasa? Por la forma en que lo hiciste. No arreglaste la carretera. Bueno, macanudo. Cuando tengas que hacerlo de nuevo, te va a salir más caro que si hubieses tapado el bache, porque se rompió toda la carretera. Entonces, yo creo que ellos se agarran de números transitorios para decir que este es el mejor Gobierno de la historia.

Yo no sé de dónde sacan eso, pero quieren instalarlo como relato. El kirchnerismo hacía exactamente lo mismo. Instalaba un relato. Y ellos están haciendo lo mismo. Hacen un relato y quieren vender un relato. Cuando antes salía, al principio, la gente me decía: "Hay que apoyar al Gobierno, hay que sostenerlo, va a cambiar".

El otro día, acá en La Lucila, estaba caminando y tres personas me pararon en la misma cuadra, todos despotricando contra lo que está pasando. Salís de un bar y te agarra otro tipo y te dice: "Che, ¿esto cómo termina?". O sea que no me parece que no estén percibiendo el mal humor social. Lo que sí te dicen todos es: "Pero no quiero que vuelva el kirchnerismo".

RM/MSS