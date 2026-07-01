Renunció Aimé "Meme" Vázquez, la mano derecha de Adorni en la jefatura de Gabinete

Aimé Ayelén Vázquez, titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros y segunda de Manuel Adorni, presentó su renuncia al cargo.

Vázquez, de 42 años, es una especialista en comunicación que funcionaba como una suerte de eslabón entre la gestión de Adorni y el PRO, ya que comenzó su carrera en la función pública en la Ciudad de Buenos Aires. Trabajó en distintas áreas del gobierno porteño durante una década, y fue parte del equipo de Diego Santilli, hoy jefe de Gabinete, cuando se desempeñaba como vicejefe de Gobierno de la Ciudad.

Antes de ser formalmente designada como vicejefa de Gabinete, Vázquez era conocida como la mano derecha de Adorni, a quien acompañaba desde sus inicios en la gestión pública en la Secretaría de Comunicación y Medios. Además de vínculos con el PRO, también traía conexiones con el sector industrial: su marido y socio es Luis Betnaza, hijo de un empresario con el mismo nombre reconocido durante décadas como el principal negociador y lobbista del entorno de Paolo Rocca, el dueño del Grupo Techint.

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Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el cual se acepta la dimisión, efectiva a partir del pasado lunes 29 de junio.



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