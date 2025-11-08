“Meme” Vázquez: la ignota mano derecha de Adorni que lo conecta con Santilli y Rocca

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, y Diego Santilli, el designado ministro del Interior, tienen una conexión particular y de la cual poco se conoce hasta ahora. Se trata de una persona, Aime Ayelén Vázquez, “Meme”, la actual mano derecha, sin cargo formal todavía, del ministro coordinador y que trabajó en la vicejefatura del Gobierno de la Ciudad con “El Colo”. Una mujer que acumula decisiones y conexiones, con un suegro poderoso: Luis Betnaza, quien fue durante décadas el principal operador de Paolo Rocca en Techint.

Vázquez, que nació el 10 de noviembre de 1984, además de moverse por la Secretaría de Comunicación y Medios sin un puesto formal, siempre al lado de Adorni, se desempeñó durante muchos años, desde 2011 hasta 2021, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en distintos ministerios, como Educación y la vicejefatura de Santilli. Allí, trabajando en el GCBA, conoció a Luis Betnaza, el hijo del empresario homónimo, con el que se casó y fundó, el 21 de marzo de 2023, una consultora de comunicación, Magma Sinergia SRL, aunque no es la única tarea que brinda dicha empresa.

La firma se encarga de tareas de marketing tradicional, digital, publicidad, desarrollo de software y servicios de telecomunicaciones y comercialización. Quienes conocieron a Meme en el Estado saben que resultaba poco ético que brinde servicios de consultoría en comunicación y al mismo tiempo se desempeñe en la Secretaría de Medios. Por eso califican como “lógico” que nunca haya sido designada en un puesto. Es un caso similar al de Santiago Caputo: un consultor político, que dispone de una consultora (Move Group) y trabaja para el Gobierno sin disponer de una función conforme a la ley ni plasmada en el Boletín Oficial.

Cuando se pregunta en el oficialismo por quién es “Meme”, cómo desembarcó en La Libertad Avanza y si habrá designación en algún momento para blanquear sus tareas, las respuestas que aparecen son ambiguas y poco precisas. En la Casa Rosada, lugar que transita por las oficinas que controla Adorni, solo se la señala como una asesora especializada en comunicación. No aportan más detalles, a pesar de la insistencia de PERFIL.

“Meme” tiene formación en la materia, tal como figura en su curriculum vitae: hizo un curso de Comunicación Interna en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2011. Antes, estudió Ciencia Política en la UBA y después, en 2013, se metió en la Universidad de San Andrés para cursar una Maestría en Dirección de Empresas y un programa dedicado denominado Gobernabilidad y Gerencia Pública. En la esfera pública apareció en 2010, como asesora en comunicación de la cartera de Educación del GCBA. Un año más tarde, arribó a la Subsecretaría de Políticas Educativas del mencionado ministerio, lugar en el que estuvo tres años antes de recalar en la parte de comunicación de la vicejefatura al comando de Diego Santilli.

Vázquez también ocupó una gerencia operativa de Relaciones Institucionales de la Dirección de la Juventud. De esa época, aparece una foto, divulgada por el entonces funcionario porteño, donde muestra a todo su equipo en el que sobresale la persona de máxima confianza de Adorni.

En relación a cómo apareció en el radar de LLA para integrar el Gobierno nacional, solo hay una explicación. Es la que señala que cuando se estaban conformando los equipos de gestión a fines de noviembre de 2023, tras la victoria de Javier Milei en la segunda vuelta presidencial, alguien de peso en el GCBA la recomendó. “Cuando arrancó el gobierno de Milei se necesitaba mucha gente y se puso la lupa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo una migración fuerte del GCBA a Nación, se recomendaron varios cuadros”, expresan sobre la llegada de Vázquez a la administración Milei.

En el círculo de Adorni solo aseguran que esta mujer puede llegar a tener jerarquía en el Estado por decisión del jefe de Gabinete, exclusivamente. Pero no quieren anticipar ningún movimiento de una persona que trabaja en el día a día con el ministro coordinador. “Todavía no hay nada definido, lo tiene que definir el jefe de Gabinete”, sostienen. Hay otro punto que conecta a Vázquez con el GCBA y el Estado nacional. Lo tiene su esposo, quien fue el vicepresidente del fideicomiso del autódromo Gálvez a partir del 1°/3 /2018, como consta en el Boletín Oficial porteño con el decreto 65/18. En ese proyecto del Gálvez, trabó lazos con Guillermo Feito, quien pasó por la Unidad de Proyectos Especiales del autódromo. Casualidad o no, Feito hoy es el titular de la ex-Télam, Apesau. Y quienes saben, dicen que no tiene ningún tipo de experiencia: su llegada a esa posición se debe exclusivamente a Vázquez y Betnaza.