Encuesta: 1 de cada 5 argentinos se identifica con Milei o lo acompaña activamente

Apenas el 19% de los argentinos mantiene una identificación emocional fuerte con el presidente Javier Milei, mientras que un 36% acompaña actualmente al Gobierno si se suman quienes adhieren plenamente (19%) y quienes respaldan la gestión de manera condicional (17%). En el otro extremo, el 35% integra el segmento de detractores y un 29% se ubica entre los distantes críticos, sin identificación con el mandatario pero tampoco con un rechazo frontal.

Los datos surgen de un informe elaborado por Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, que segmentó al electorado según su nivel de adhesión emocional al Presidente a partir de 11 dimensiones de identificación, valoración y proyección. La medición corresponde a una encuesta nacional online realizada durante mayo de 2026 sobre 1.880 casos.

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El bloque de apoyo a la gestión gubernamental se consolida en un 36%, compuesto por un 19% de adherentes plenos —quienes comparten valores y manifiestan simpatía personal y orgullo— y un 17% de acompañantes condicionales, definidos como un sostén volátil que respalda al gobierno por sus resultados prácticos y no por una convicción personal. En contraposición, el sector de rechazo o neutralidad abarca al 64% restante, donde un 35% se posiciona como detractores con un rechazo emocional activo y sostenido, mientras que un 29% se ubica como distantes críticos, conformando una zona gris que experimenta distancia afectiva sin expresar un rechazo frontal.

El relevamiento analiza la proyección de estos segmentos en un escenario electoral integrado por Javier Milei, Axel Kicillof, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Dentro del núcleo oficialista de adherentes plenos, el mandatario retiene el 98% de la intención de voto, en tanto que en el grupo de acompañantes condicionales alcanza el 58%; el porcentaje remanente de este último sector se reparte entre el voto en blanco con un 9% y la opción indecisa con un 29%, lo que indica la ausencia de desvíos hacia candidatos opositores.



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Por otra parte, el segmento de los detractores vuelca su preferencia mayoritaria hacia Axel Kicillof con un 53%, distribuyendo el resto entre Myriam Bregman con un 12%, Juan Schiaretti con un 10%, el voto en blanco con un 10% y los indecisos con un 15%.

Finalmente, el comportamiento de los distantes críticos se caracteriza por una alta indefinición, registrando un 39% de voto en blanco y un 31% de indecisos, mientras que las candidaturas de Kicillof, Bregman, Schiaretti y Milei cosechan un 11%, 9%, 5% y 5% respectivamente. El informe concluye que el voto oficialista depende prioritariamente de los resultados de la gestión para el sector condicional, mientras que la evolución de las propuestas opositoras está supeditada a su capacidad de captación dentro del segmento de los distantes críticos.

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