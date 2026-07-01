Diez años después de que Macri criticara a quienes andaban "en patas y en remera", el Gobierno pide lo mismo

Hace casi exactamente 10 años, el 11 de julio de 2016, Mauricio Macri, que era presidente, defendió los aumentos tarifarios con una frase que quedó en la memoria: "Si en invierno estás en remera y en patas, es que estás consumiendo energía de más". Muchos la recordaron este martes, cuando el vocero Adrián Ravier, con otras palabras, pidió lo mismo y llamó a decir: "bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más, que prender el gas".

El estreno de Adrián Ravier como vocero: las claves del mensaje económico con el que el Gobierno busca mostrar un cambio de ciclo

Ravier justificó la política tarifaria al afirmar que los subsidios estatales deben ser financiados por toda la sociedad y recordó la frase “no hay almuerzo gratis”, utilizada por el economista Milton Friedman para explicar que siempre existe alguien que asume el costo de los beneficios otorgados por el Estado.

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Según explicó, el Gobierno considera que quienes reciben un servicio son quienes deben afrontar principalmente su costo, por lo que la reducción gradual de los subsidios forma parte del proceso de normalización de las tarifas.

Ajustes por encima de la inflación

El vocero también reconoció que las actualizaciones de las tarifas vienen registrando incrementos superiores a la inflación mensual. Sin embargo, aseguró que esa diferencia responde al proceso gradual de recomposición de precios que impulsa el Ejecutivo para corregir el atraso tarifario acumulado durante los últimos años.

En ese sentido, remarcó que la intención oficial es avanzar de manera progresiva hasta alcanzar valores que reflejen el costo real de los servicios públicos.

Durante la conferencia, Ravier aseguró que el Gobierno mantiene una visión positiva sobre la situación económica y sostuvo que las principales variables muestran signos de mejora.

“Lo peor ya pasó”, afirmó, al tiempo que pronosticó que los próximos 18 meses serán favorables para la economía argentina si se mantiene el rumbo actual.

No obstante, reconoció que todavía existen dificultades vinculadas con el nivel de actividad económica y el consumo, aunque consideró que ambos indicadores comenzarán a recuperarse a medida que continúe descendiendo la inflación y aumente el acceso al crédito.

Además, adelantó que las estimaciones oficiales indican que la inflación correspondiente a junio podría ubicarse por debajo del 2%, lo que, según expresó, consolidaría el proceso de desaceleración de los precios.

Diez años después, la receta se repite: menos calefacción y más abrigo

Las declaraciones de Adrián Ravier volvieron a poner en escena una frase que quedó marcada durante el gobierno de Mauricio Macri, en medio del fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos aplicado en 2016.

En aquel momento, el Ejecutivo avanzó con una importante reducción de subsidios al gas y la electricidad, lo que derivó en incrementos que generaron fuertes cuestionamientos, protestas en distintos puntos del país y una serie de presentaciones judiciales. Incluso, la Justicia suspendió de manera transitoria parte de los aumentos en las tarifas de gas mientras se analizaba su legalidad y se exigía la realización de audiencias públicas.

En ese contexto, Macri defendió la necesidad de reducir el consumo energético y pronunció una frase que tuvo amplia repercusión: “Si en invierno estás en remera y en patas, es que estás consumiendo energía de más”. El entonces presidente argumentó que el país no podía sostener esos niveles de consumo porque debía importar energía a un alto costo y pidió a la población hacer un uso más eficiente de los servicios.

Diez años después, el nuevo vocero presidencial volvió a instalar un mensaje similar al afirmar que, frente al aumento del precio del gas, muchas familias deberán “abrigarse más que prender el gas”.

CS