Hernán Lacunza, exministro de Economía de Macri, salió a responderle a Milei: "¿Y la inflación? ¿Y la pobreza?"

Hernán Lacunza, exministro de Economía de Mauricio Macri, salió a responderle al presidente Javier Milei luego que el mandatario libertario asegurara que “el gobierno de Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default”. El exfuncionario le respondió con ironía: "Sin liquidez y sin crédito, ¿con qué recursos se podrían haber pagado los vencimientos? ¿Con maquinita? ¿Y la inflación? ¿Y la pobreza?".

“Presidente Milei, supo usted irrumpir en el debate económico con asertividad. Contribuyó a desarmar la telaraña de eslóganes vacíos como ‘vivir con lo nuestro’, ‘más Estado ante cualquier necesidad’ o ‘la emisión no genera inflación’, que en 2023 hundieron en la pobreza a casi la mitad de los argentinos y desembocaron en más de 200% de inflación”, arrancó reconociendo el exfuncionario, en respuesta a las palabras del mandatario en el streaming Neura.

El posteo de Hernán Lacunza respondiendo las críticas de Javier Milei al gobierno de Mauricio Macri

Sin embargo, a continuación, remarcó: “En las últimas dos semanas ha invocado un suceso de hace siete años, el reperfilamiento de deuda post PASO 2019. Aunque sospecho que, de cara a 2027, la población estará más ávida de escucharnos sobre el presente y el futuro, la oportunidad sirve para acordar que lo importante es evitar que la nave con 47 millones de pasajeros se declare en emergencia, porque una vez ocurrido, el aterrizaje forzoso suele ser una opción mejor que una catástrofe”.

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Lacunza señaló: “No son ajenas a su gobierno las turbulencias en el proceso electoral de medio término en 2025, que dispararon el riesgo país y desplomaron la demanda de pesos a niveles absurdos, al final sorteadas con pericia, pero también con una asistencia del Fondo Monetario y un puente financiero del Tesoro de Estados Unidos".

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Por las dudas, explicó: "Sabe usted que el ‘default en pesos’ (no lo distraigo con la semántica, el ‘reperfilamiento’ alude a una ‘convocatoria de acreedores’ en una ventana de tiempo acotada -sin quita de capital ni de intereses- para que una nueva gestión, empoderada por el voto popular, pueda superar el bache con un programa financiero plurianual y consistente), tuvo más que ver con lo que venía que con lo anterior”.

El exministro remarcó: "De hecho, nada de eso habría sucedido si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato, ya que habría conservado el crédito voluntario que dispuso hasta el día anterior a las elecciones primarias de agosto”.

Hernán Lacunza

Según Lacunza, el dilema en pesos era reperfilamiento o hiperinflación

“Dilema en pesos: reperfilamiento o hiperinflación. Hay que elegir. Como bien explicó usted a la población, el exceso de oferta de dinero provoca inflación. Sin capacidad de renovar los vencimientos y la demanda de dinero colapsando al subsuelo por un candidato vencedor, Alberto Fernández, que prometía aumentar jubilaciones con maquinita y desconocer las deudas, habría sido temerario emitir en dos meses el equivalente al 30% de la base monetaria (monto de los vencimientos de deuda en pesos)”, afirmó Lacunza.

En ese punto, explicó: “A la hora de formar expectativas, la memoria colectiva cuenta: a fines de los 80, en la transición Alfonsín-Menem, el llamado ‘festival de bonos’ financiado con emisión había terminado en hiperinflación. Imagine usted no solo la pobreza, sino el riesgo institucional de una transición semejante. Sin liquidez y sin crédito, ¿con qué recursos se podrían haber pagado los vencimientos? ¿Con maquinita? ¿Y la inflación? ¿Y la pobreza? ¿Y la independencia del Banco Central?”.

El exfuncionario ironizó: “Tras dos años y medio de gestión, y rememorando su pasado deportivo como arquero, ya sabe en la política pública es tan importante hacer goles como atajar penales. Edmar Bacha, con quien a veces ilustra sus mensajes públicos, lo explica con mayor elegancia”.

Mauricio Macri

Según Lacunza, el dilema en dólares era cepo o corralito

“Dilema en dólares: cepo o corralito. También en esos días se repusieron los controles de capitales. Aun postergados los vencimientos de deuda de corto plazo por USD 15.000 millones y otro tanto en pesos, aún quedaban pesos en circulación y depósitos en pesos por el equivalente a USD 15.000 y USD 73.000 millones, respectivamente, además de USD 23.000 M de depósitos en dólares en el sistema financiero”, explicó Lacunza

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Según el exministro, “Con apenas USD 16.000 de reservas disponibles en el Banco Central, menos del 15% de la demanda potencial de dólares (unos USD 110.000 millones al tipo de cambio vigente). De nuevo, elegir el mal menor. Otra vez, los fantasmas en la memoria colectiva importan: el antecedente del corralito en 2001 había terminado con cinco presidentes en una semana y 39 muertos en todo el país”.

El exfuncionario aceptó que “nadie desconoce que, como todo aterrizaje forzoso, ambas medidas tuvieron daños colaterales desde el punto de vista económico y financiero, pero se logró normalizar el tránsito electoral en paz social y la finalización del mandato de un gobierno no peronista por primera vez en casi un siglo”.

Banco Central

La advertencia de Lacunza a Milei

Lacunza cerró su posteo diciendo: “Deseo que el legado de su primer mandato, sea renovado o no el año próximo, no solo haya construido una realidad económica con menor inflación y pobreza, como hasta ahora, sino también un escalón superior en la discusión pública, sin chicanas atractivas para los títulos y las redes, pero poco edificantes para el desarrollo que todos anhelamos”.

HM/DCQ