El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, participó en una entrevista radial en donde señaló que la inflación de “marzo va a ser mayor que febrero”, y además cuestionó el tono del Gobierno a la hora de responder a las voces críticas en una entrevista en Radio Rivadavia este martes 7 de abril.

“Cuando hay luces amarillas y viene un funcionario y te dice que son recontra verdes te genera mayor intranquilidad porque uno se pegunta ¿no estás viendo lo que está pasando? Y peor cuando se desprecia la opinión disonante”, señaló el economista.

La inflación en alimentos cerró marzo en 2,3%

Lacunza señaló que “no hay acá adversarios. Estamos tratando de contribuir al bien público. Mejor los argumentos que los insultos”, refiriéndose a las declaraciones por parte de los funcionarios oficiales o el mismo presidente Javier Milei, al tiempo que agregó que “despreciar la opinión de otro con insultos no está bien”.

La inflación como activo principal del Gobierno

En esta parte de la entrevista que dio a Rivadavia, el ex-funcionario mencionó que “la inflación no está resuelta”. Sin embargo, reconoció que “estamos mucho mejor que hace dos años, y eso es un gran mérito del programa y el principal activo político y económico”.

Con respecto a los motivos, destacó que el ancla cambiaria “es muy eficaz para bajar la inflación rápido, pero no permanente”, resaltando incluso que “no es que sea fácil, pero es más eficaz para bajar la inflación de 20 a 3 que para bajarla de 3 a 0”.

Además, deslizó que la cuestión en este tema no es por qué la inflación continúa acelerando en estos últimos meses, sino por qué fue que antes bajo tanto.

Una economía de dos velocidades

“Las variables que están asociadas a la estabilidad nominal, dólar, riesgo país, inflación y precios. No está todo optimo ahí”, dijo Lacunza.

Sin embargo, reconoció que el Gobierno consiguió acotar los rangos de variación: “si algo sale mal, la inflación en lugar de 40 será 50, pero si sale un poco bien, en lugar de ser 40, será 30. Y el dólar, podemos discutir si ahora está bien, pero no va a ser 2000”

La canasta de servicios ya presiona más que la inflación y presiona a la clase media

Como segundo tema, el economista advirtió “el frio en la actividad que sube a un ritmo de 2% anual. No está ni bien ni mal”, considerando que “hay tres sectores, energía, minería y agro, que explican todo el crecimiento y hay 15 sectores que están en niveles muy bajos, con el agravante de que los primeros son pocos intensivos en mano de obra y los otros mucho más”, añadió.

Por último, el ex funcionario del PRO mencionó que al ciudadano le importan las dos variables porque “tiene dos cosas en la cabeza. Qué el changuito del supermercado sea estable y que tenga un laburo y un ingreso. Lo primero es más o menos predecible pero lo segundo está amenazado”.

GZ / lr