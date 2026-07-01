Analía Maiorana dijo que no vio el abrazo de Santilli con Adorni: "Me lo perdí"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo acompañado por su familia cuando juró en su nuevo puesto en el gobierno de Javier Milei. A partir de las 17 horas, la conductora y esposa Analía Maiorana, junto con los tres hijos varones del funcionario, ingresaron a Casa Rosada y presenciaron el acto en el Salón Blanco desde la primera fila.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, los hijos y la esposa de Santilli se emocionaron cuando Javier Milei le tomó juramento como ministro coordinador. Pero Maiorana se perdió un hecho singular: el triple abrazo entre el Presidente, su marido y el funcionario saliente Manuel Adorni.

“No vi el abrazo, me lo perdí”, reconoció la exmodelo cuando le tocó hablar con la prensa. Luego habló de sus sensaciones: “¿Qué les puedo decir? Estoy feliz, súper feliz. Me encanta estar con la gente, lo vivo de toda la vida”. Y agregó: “Esto era algo de lo que se estaba hablando. Obviamente, Diego inmediatamente me dijo ‘mirá que se viene esto nuevo y vamos por más’. Y acá estamos”.

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El detrás de escena de la jura de Santilli

Consultada por las condiciones de Santilli para el puesto que ocupa, analizó: “Lo veo muy bien” para el cargo. “El diálogo con los gobernadores es lo que más le interesa, que en la Argentina podamos estar todos alineados”, evaluó.

Analía Maiorano: “Ay, chicos, no soy un número

Otra de las preguntas en la rueda con periodistas fue si se ve en un futuro como primera dama en la provincia de Buenos Aires, un cargo al que parece aspirar Santilli en 2027.

“Ay, chicos, no soy un número. Soy una mujer como todas, que trabaja, que no para”, respondió la conductora.

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“Yo hoy pensaría en el hoy. Hoy es esto y esto es mucho. El hoy para Diego es representarnos a todos acá. A cada provincia, a todos ustedes... Y la verdad es que yo soy una mujer que va mucho para adelante, soy un motor que no para y lo dejo con las orejas así... Y yo creo que esto tiene que ver con tener los pies sobre la tierra”, planteó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT