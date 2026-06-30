El detrás de escena de la jura de Santilli

La jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo diversos condimentos, con uno en especial: todas las cabezas de las tribus de La Libertad Avanza asistieron para saludar al nuevo ministro coordinador y darle la despedida a su antecesor, Manuel Adorni. 13 gobernadores estuvieron presentes a la espera de la inauguración de un nuevo ciclo en el Gobierno.

La aparición en medio del escenario del ex ministro coordinador sorprendió a todos los presentes. No estaba anunciado, ya que tenía programadas reuniones por la transición, y muchos de los presentes se preguntaron qué hacía en ese lugar. Se lo notó pálido. Pero trató de sonreír en todo momento, regalando abrazos a cada uno de los presentes.

En ese mar de saludos, no pasó desapercibido el largo abrazo que el ex vocero presidencial se dio con el asesor presidencial Santiago Caputo pos jura. El vínculo entre ambos siempre fue óptimo, a tal punto que el funcionario saliente sabe que el consultor siempre hizo todo lo posible para que continue en su cargo. Caputo entiende que el último jefe de Gabinete intentó que los primos Martín y Eduardo Menem no copen con su gente el ministerio de coordinación.

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Eso sí: Adorni evitó cruzarse con Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario en el Senado y una de sus más fervientes críticas dentro del Gobierno. Por cierto, la senadora fue una de las más solicitadas para las fotos y los saludos. Y cumplió con todos los pedidos antes de retirarse, sin contacto con la prensa pese a los pedidos insistentes que se realizaron para que hable unos minutos.

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En torno a las presencias, aparecieron referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación política cercana a Caputo, y dirigentes que orbitan cerca de Karina Milei, con una particularidad: la llegada de Santilli descomprimió tensiones entre todos ellos.

Prueba de ello fue que Agustín Romo, legislador provincial y una de las cabezas de la organización juvenil, saludó sin inconvenientes a Sebastián Pareja, diputado nacional y titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un karinista de paladar negro. Cuando la prensa en el lugar pidió una foto, sacaron sonrisas y posaron sin inconvenientes.

¿Los gobernadores? “Contentos”, dijo una fuente oficial, que precisó ante este medio que varios de ellos modificaron su agenda para estar en la actividad y pasaron por el despacho de “El Colo” para desearle lo mejor. En Casa Rosada, creen que el cambio en la jefatura de gabinete era necesario y ayudará a instalar una agenda “positiva”, con los mandatarios provinciales “colaborando”. También, prometen que a partir de ahora, sin el lastre Adorni, habrá más diálogo y compromiso con las provincias.