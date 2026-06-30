Causa Adorni: una funcionaria clave declaró ante la Justicia y confirmó gastos millonarios

Este martes Laura Daniela Schiuma, directora de Actividades Presidenciales de la Vocería, brindó su testimonio ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación que lleva adelante por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Schiuma, quien es señalada como presunta testaferro para camuflar los millonarios consumos del exfuncionario, ratificó la hipótesis de la fiscalía. Según declaró -de acuerdo a lo que señala Infobae-, el funcionario le solicitó su tarjeta de crédito para adquirir un monitor gamer valuado en $2.185.000, una cifra llamativa considerando que sus ingresos mensuales declarados rondaban los $3.500.000.

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No obstante, en la declaración se reveló que el monitor gamer no habría sido lo único que intentó adquirir Adorni. Sino que la funcionaria también detectó otros gastos rechazados por el banco que desconoció como propios, como un Smart TV. Desde Tribunales se sugirió que el exjefe de Gabinete había agotado el límite de la tarjeta.

Según detalló, fue en agosto de 2025 cuando el exfuncionario le pidió prestada su tarjeta Mastercard, aunque no le aclaró qué iba a comprar. Además, aclaró que, una vez que recibió el resumen de la tarjeta, el exvocero le reintegró personalmente "la totalidad del importe en dinero en efectivo".

Schiuma aseguró que fue la única vez en que le prestó una tarjeta a Adorni y no pudo precisar si el funcionario anotó los números o si le sacó una foto al plástico. Asimismo, negó tener conversaciones sobre el tema, dado que ella suele eliminar sus chats de WhatsApp y no realiza copias de seguridad.

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Los investigadores de la causa sugirieron que el "modus operandi" del exfuncionario constaría en este uso de tarjetas ajenas, dado que entre junio y agosto de 2025 detectaron dos episodios similares. El primero fue la compra de proyectores a nombre de Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública. Y el segundo la compra en una blanquería facturada a nombre de la secretaria de la Vocería, Gisela Kocsis.

En el primer caso, Aluju habría prestado dos tarjetas para la adquisición de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, concretamente del modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, por $1.831.795 cada uno. La compra se realizó con una semana de diferencia a las realizadas con el plástico de Schiuma.

En el caso de Kocsis, se facturó a su nombre una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, con fecha del 2 de junio de 2025 en la tienda Rosen The Store. En este sentido, Pollicita confirmó que el destinatario final de los productos adquiridos fue Adorni y que se entregaron en su domicilio del country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

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A través de fuentes judiciales, Infobae también reveló que Schiuma no señaló a nuevos presuntos "testaferros" vinculados al exjefe de Gabinete, a quien conoce desde hace 16 años cuando ambos vendían planes de ahorro en una concesionaria de Renault, y solo se limitó a hablar de su caso particular.

Schiuma fue convocada por Adorni para trabajar en el Gobierno cuando este fue designado vocero presidencial, ya que buscaba "gente de confianza" para trabajar en su equipo. Acto seguido, indicó no estar al tanto de sus supuestas inversiones en criptomonedas del exfuncionario, ni del dinero heredado de su padre o de otras propiedades que tuviera en su poder más allá del departamento en Parque Chacabuco.

AS.