ATE tomó la CNEA tras denunciar el despido de casi 100 trabajadores: "Exigimos su reincorporación"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este martes el despido de casi 100 trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y, en rechazo a la medida, resolvió tomar la sede central del organismo mediante una permanencia que definió como "pacífica". Desde el sindicato exigieron la reincorporación inmediata de los empleados afectados y apuntaron contra las autoridades del organismo y el Gobierno nacional.

La noticia fue difundida por el propio gremio a través de sus redes sociales: "Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino", sostuvo ATE en un comunicado.

ATE denunció un intento de "vaciamiento" de la CNEA

Desde el sindicato que conduce Rodolfo Aguiar afirmaron que la permanencia en la sede central de la CNEA se mantendrá hasta que las autoridades brinden explicaciones sobre los despidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno reabre la paritaria estatal y convoca a ATE y UPCN para discutir salarios

Según el gremio, el presidente del organismo, Martín Porro, no se encuentra retenido, como habría trascendido en algunas versiones, sino que "está atrincherado por decisión propia" dentro del edificio.

"No es verdad que el presidente Martín Porro esté secuestrado, está atrincherado por decisión propia", aclaró la organización sindical, que además aseguró que las autoridades "están escondidas y evitan dar la cara ante los trabajadores".

Horas después Porro se retiró, junto a otras autoridades, escoltado por personal de Gendarmería que había ingresado un rato antes para garantizar su seguridad.

ATE también informó que el conflicto se extendió a distintas sedes de la CNEA en todo el país, donde se desarrollan protestas en rechazo a las cesantías.

En su pronunciamiento, el sindicato sostuvo que los despidos forman parte de un plan para desmantelar el organismo y facilitar una eventual privatización.

"Quieren vaciar el organismo para rematarlo", denunció la organización, al tiempo que remarcó que Argentina es uno de los tres países del hemisferio sur que generan energía eléctrica mediante tecnología nuclear, por lo que consideró que las medidas ponen en riesgo un proyecto estratégico y soberano.

Aguiar se inspiró en Milei para repudiar la aprobación de la reforma laboral: "El Congreso se llenó de therians que se autoperciben ratas"

Además, el gremio cuestionó la legalidad de las desvinculaciones y citó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la estabilidad laboral de los empleados públicos.

"Están incurriendo en una ilegalidad manifiesta. El artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la estabilidad laboral en el Estado. Si actúan al margen de la ley, van a terminar todos presos", expresó ATE en el comunicado difundido durante la jornada.

Hasta el momento, ni la presidencia de la CNEA ni el Gobierno nacional emitieron un comunicado oficial sobre los despidos denunciados por el sindicato ni respondieron públicamente a las acusaciones formuladas por ATE.

RG/ML