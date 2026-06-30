Carlos Maslatón: "Karina Milei es la presidenta adjunta de la República Argentina"

El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, "es la presidenta adjunta de la República Argentina".

"Karina Milei es la Presidenta Adjunta de la República Argentina, nombrada por el Presidente Milei, pero con una facultad que no tiene ni el mismo Presidente: Karina Milei, Presidenta Adjunta, tiene poder de veto sobre personas del gobierno y sobre hechos del gobierno", sostuvo el abogado.

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"Karina Milei, presidenta adjunta"

Además recordó que lo viene "diciendo" desde el 10 de diciembre de 2023, fecha en la que Javier Milei asumió como presidente.

" Así funciona la realidad constitucional argentina desde diciembre de 2023. Al que no le guste, o alegue que no es eso lo que votó, se jode. Las advertencias fueron debidamente presentadas, desde estas columnas, en junio de 2022", afirmó en una publicación de la red social "X".

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El "fenómeno Karina Milei"

"También por si alguien duda de mi clasificación jurídica del fenómeno Karina Milei, le recuerdo que en la Libya de Muhammar Khaddafy éste no era presidente, ni primer ministro, ni tenía cargo formal alguno", ejemplificó Maslatón.

"Sin embargo mandaba y de manera absoluta. El derecho no es lo que está formalmente escrito en la norma, aunque lo escrito sea lo que debe ser, sino lo que efectivamente sucede en la realidad. Es ley de la historia y es ley de la historia del derecho", concluyó.