Una mujer dio a luz en Chaco, se fue del hospital sin el alta y abandonó a su bebé

Un caso que ya quedó bajo intervención judicial se registró en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde una mujer de 27 años se retiró del centro de salud sin autorización médica y dejó a su bebé recién nacido internado en el área de Neonatología.

Según la información policial, la joven había ingresado al hospital durante la mañana del viernes 26 de junio con un trabajo de parto avanzado. Cerca de las 12:30 dio a luz y el recién nacido quedó internado para recibir la atención médica correspondiente.

Horas después del parto, alrededor de las 21:30, personal de guardia advirtió que la mujer ya no se encontraba en el nosocomio. De acuerdo con los datos incorporados al caso, se habría retirado sin firmar el alta voluntaria y sin contar con autorización médica.

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Ante esa situación, la médica que la atendió realizó la denuncia y se dio intervención a la Policía y a los organismos de protección correspondientes.

Intervino la Justicia y la UPI

Tras conocerse el hecho, se coordinó un operativo con personal de la Comisaría Cuarta para intentar establecer el paradero de la mujer. También intervino una profesional de la Unidad de Protección Integral, que se presentó en el hospital junto a un familiar directo del bebé.

De manera provisoria, ese familiar asumió el cuidado del recién nacido, mientras continúa la intervención judicial y administrativa para definir los pasos a seguir.

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Fuentes policiales indicaron que la joven fue identificada posteriormente, aunque se habría negado a regresar al hospital. El bebé, en tanto, continúa internado en el sector de Neonatología del Hospital 4 de Junio, bajo seguimiento médico y con intervención de los organismos competentes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y evaluar la situación familiar del recién nacido.