Julio empieza con una "ola polar" en Chaco: prevén mínimas de hasta 3°C en Resistencia

Julio comenzará con un fuerte descenso de temperatura en Chaco y buena parte del norte argentino, en el marco del avance de una masa de aire frío que ingresará al país y se desplazará durante la semana hacia la región central y el NEA.

En Resistencia, el cambio de tiempo se sentirá con mayor intensidad entre el miércoles y el viernes. Para la capital chaqueña, el pronóstico anticipa jornadas frías, con máximas que se ubicarán entre los 13°C y 15°C, y una mínima cercana a los 3°C para el jueves.

Cuándo se sentirá más el frío en Chaco

El descenso térmico se consolidará a partir del miércoles, con una jornada inestable y ambiente frío durante buena parte del día. Para ese día se esperan algunos chubascos, una máxima cercana a los 14°C y una mínima de 8°C.

“La Rosadita de Chaco”: inició el juicio contra 11 acusados por facturas truchas y uso de fondos públicos

El jueves aparece, por ahora, como el día más frío de la semana en Resistencia, con una mínima estimada en 3°C y una máxima de 15°C. El viernes continuará el ambiente frío, aunque con mejores condiciones del tiempo y cielo despejado.

En sectores del interior chaqueño, especialmente en zonas rurales y áreas abiertas, las marcas podrían ser más bajas que en la capital provincial, con condiciones favorables para amaneceres muy fríos.

El avance del aire polar en el país

La baja de temperatura forma parte de una irrupción de aire de origen polar que afectará a distintas regiones de la Argentina. El fenómeno tendrá mayor impacto en la Patagonia, Cuyo y la zona central, donde se esperan registros bajo cero, heladas y nevadas en sectores cordilleranos y serranos.

En el norte argentino, el frío llegará con menor intensidad que en el sur del país, pero igualmente dejará marcas bajas para la época, sobre todo durante las primeras horas del día y al caer la noche.

Muerte del mecánico en Chaco: imputaron a la clienta por homicidio agravado por alevosía

También puede haber tormentas antes del frío más intenso

Antes de que se afiance el aire más frío, el pronóstico para Resistencia incluye condiciones de inestabilidad. Para el miércoles rige una advertencia amarilla por tormentas, con posibilidad de lluvias abundantes, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Por eso, además del abrigo, se recomienda prestar atención a los avisos meteorológicos y evitar circular durante los momentos de mayor intensidad si se registran tormentas fuertes.

Derecho Animal: qué provincia reconoció a dos yeguas como "seres sintientes" en un fallo histórico

Ante la llegada de jornadas frías, se aconseja extremar los cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También se recomienda calefaccionar los ambientes de manera segura, mantener una ventilación mínima en los hogares y evitar el uso de braseros o artefactos no habilitados.

El frío se mantendría durante buena parte de la primera semana de julio, aunque con una leve recuperación de las temperaturas hacia el fin de semana.