Derecho Animal: qué provincia reconoció a dos yeguas como "seres sintientes" en un fallo histórico

La Justicia de Mendoza dio un paso que marca un gran precedente en materia de Derecho animal con una resolución en la que dos caballos fueron reconocidos como seres sintientes y sujetos de derecho.

Se trata de las yeguas "Dulce" y "Batata", víctimas de una causa por faena clandestina de equinos en corralitos, según publicó NA.

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En qué provincia consideraron como "seres sintientes" a dos yeguas

Este fallo histórico tuvo lugar en Mendoza como parte de la investigación gracias a la cual meses atrás se lograron rescatar 19 caballos.

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Maltrato animal

Ahora, la misma concluyó con la condena efectiva de un imputado, que según detalló la Asociación Protectora Equina Mendocina Podemos Ayudarlos (PEMPA), implica:

Pena de cumplimiento efectivo

Inhabilitación por dos años para la tenencia y manejo de animales

Decomiso definitivo de las dos yeguas

Custodia y protección definitiva de "Dulce" y "Batata" en manos de PEMPA

El condenado intentó ocultar a las yeguas en un predio vecino al advertir la llegada de la Policía, pero finalmente estas lograron ser recuperadas y puestas a resguardo, según publicó la agencia de noticias.

“Esta resolución constituye un nuevo avance en el reconocimiento jurídico de los animales no humanos como víctimas merecedoras de protección efectiva”, señaló el representante legal de PEMPA, Jerónimo Allende.