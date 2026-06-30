“Les pagan a productores una cabra como si fueran dos kilos de carne”: dura crítica de un intendente chaqueño al Gobierno

El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, lanzó una dura crítica contra el Gobierno de Leandro Zdero por el alcance de las políticas destinadas a pequeños productores del norte chaqueño y apuntó especialmente contra una compra de cabras realizada a través del PROGANO, un programa provincial vinculado al sector ganadero.

El jefe comunal sostuvo que el valor pagado por los animales fue “irrisorio” y afirmó que la medida significó “una falta de respeto” para las familias rurales de El Impenetrable, una de las zonas más postergadas del Chaco.

“Fue una falta de respeto lo que hicieron con los productores caprinos al sacarle las cabras a un precio irrisorio equivalente a dos kilos de carne vacuna”, cuestionó Sander en declaraciones a FM Norte.

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La crítica del intendente: “No existe un acompañamiento real”

Sander aseguró que el Gobierno provincial no tiene una política efectiva para las pequeñas economías regionales y denunció que los anuncios oficiales no llegan a los productores de menor escala.

“No existe un acompañamiento real”, afirmó el intendente, quien sostuvo que las exportaciones difundidas por la Provincia benefician a un grupo reducido. Como ejemplo, mencionó el envío de sandías a Uruguay: “Apenas se alcanzaron a exportar dos equipos de sandía de un solo productor, pero se hacen grandes propagandas”.

Para el jefe comunal, esa situación evidencia una distancia entre el discurso oficial y la realidad de los pequeños emprendedores rurales. “Hacen grandes anuncios mediáticos, pero la realidad es que las pocas exportaciones que dicen que se hicieron solamente benefician a grandes productores, y los pequeños emprendedores siguen sometidos en el olvido”, planteó.

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El reclamo por el precio de las cabras

El punto central del cuestionamiento fue la compra caprina realizada por el programa provincial. Sander sostuvo que el monto abonado no reconoce el esfuerzo de los pequeños productores del norte chaqueño.

“Les pagaron por cada cabra el equivalente a dos kilos de carne vacuna; claramente se burlaron del trabajo y el esfuerzo de toda la vida de los pequeños productores del norte”, afirmó.

El intendente también vinculó ese reclamo con el contexto económico general de la provincia y volvió a cuestionar el costo de la energía eléctrica. “La gente está desesperada, no puede creer que tenga que pagar 250 mil una boleta de luz cuando los sueldos están totalmente congelados desde hace meses”, señaló.

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La respuesta del Gobierno: “El ataque es contra los productores”

El ministro de la Producción del Chaco, Oscar Dudik, respondió con dureza y defendió el programa oficial. “El ataque de Sander es contra los productores, no contra el Gobierno”, afirmó.

Según el funcionario, el PROGANO permite que animales que antes tenían escaso valor comercial generen ingresos concretos para familias rurales. “Decir que pagar por una cabra de descarte es una falta de respeto demuestra un profundo desconocimiento del funcionamiento del mercado caprino. Durante años esos animales prácticamente no tenían valor comercial. Hoy representan dinero en efectivo para los productores gracias a una política pública que genera oportunidades donde antes había abandono”, sostuvo.

Dudik también cuestionó la lectura del intendente y aseguró que los criadores venden de manera voluntaria. “Los productores saben perfectamente lo que hacen. Conocen el valor de sus animales y deciden vender porque les conviene. Tratar de instalar que son engañados es subestimar su experiencia, su trabajo y su inteligencia”, remarcó.

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El funcionario provincial fue más allá y acusó a Sander de intentar desacreditar una política pública que, según el Gobierno, busca reducir la dependencia de la asistencia estatal y fortalecer la producción local. “Las familias del Impenetrable no quieren volver a depender de la asistencia permanente ni de los favores de la política. Quieren producir, vender y vivir de su trabajo. Eso es exactamente lo que garantiza el PROGANO”, afirmó Dudik.

El ministro también cuestionó la gestión del intendente en Castelli y recordó las inundaciones que afectaron a la ciudad. “Resulta paradójico que quien no pudo prevenir una de las peores inundaciones de su ciudad pretenda dar lecciones sobre políticas públicas y planificación”, expresó.