Adorni debe explicar gastos con tarjeta de crédito por $139 millones, más de lo que ganó como funcionario

Los movimientos financieros de Manuel Adorni quedaron bajo la lupa en los tribunales federales de Comodoro Py. En la investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, los consumos con tarjetas de crédito, la evolución de su patrimonio declarado, la compra de una propiedad, la compra de criptomonedas y el uso de tarjetas de terceros conforman un conjunto de inconsistencias que deberán ser explicadas ante los tribunales.

Uno de los principales puntos que analiza la fiscalía es la diferencia entre los ingresos como funcionario público y el nivel de gastos registrados con tarjetas de crédito. La cifra anual arroja gastos por 139.110.716,6 pesos. En paralelo, y aún habiendo declarado la tenencia de dólares, utilizó tarjetas de terceras personas para hacer otras compras.

Los registros muestran que en 2024 el promedio mensual de consumos alcanzó los 4.248.781 pesos, equivalente a más de 50,9 millones de pesos en todo el año. En 2025 ese promedio aumentó hasta los 5.704.969 pesos mensuales, con un gasto anual de 68,4 millones. A ello se suman casi 19,7 millones de pesos consumidos entre enero y abril de 2026.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santilli amplía la coalición oficialista con 13 gobernadores, pero en el Gobierno descartan un acuerdo con el PRO

Para la Justicia, esos montos no guardan relación con el sueldo que percibía como funcionario, que rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales, ni con otros movimientos financieros registrados hasta el momento.

Otro aspecto que despertó interrogantes es la rectificación de sus declaraciones juradas patrimoniales. Los valores originalmente informados fueron modificados y reemplazados por otros significativamente superiores. Mientras que la declaración correspondiente a 2023 consignaba un patrimonio de poco más de 61 millones de pesos y la de 2024 ascendía a casi 108 millones, esos datos dejaron de figurar en los registros.

Tras la corrección presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA), el patrimonio inicial informado para el período fiscal 2025 pasó a ser de 622.646.891 pesos, mientras que el patrimonio al cierre de ese ejercicio fue declarado en 944.575.052 pesos.

Según explicó el propio Adorni, ese incremento se relaciona con inversiones realizadas en bitcoins entre 2014 y 2018 junto a su esposa, Betina Angelletti. El exfuncionario sostuvo que destinó unos 200.000 dólares a la compra de criptomonedas y que actualmente posee alrededor de 513.000 dólares provenientes de la venta de esos activos.

Este punto no sólo no está explicado, sino que no figura “en ningún lado, y es una trazabilidad que debe detallar. No alcanza con volcar un número en la declaración jurada, hay que sustentar su origen lícito”, señaló una fuente judicial a Clarín.

Causa Adorni: una funcionaria clave declaró ante la Justicia y confirmó gastos millonarios

Compras con tarjetas de terceros

La causa también incorpora otro dato que llamó la atención del Ministerio Público Fiscal: la utilización de tarjetas de crédito pertenecientes a dos funcionarios que trabajaban bajo la órbita de Adorni.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, se registraron compras por más de 5,1 millones de pesos realizadas con tarjetas de Laura Schiuma ($ 2.184.999,05) y Luis Aluju ($ 3.663.590). La primera ya declaró como testigo y afirmó que el entonces funcionario le reintegró el dinero en efectivo.

La próxima definición judicial

A Adorni se le acerca el momento de tener que presentarse ante la justicia federal para dar cuenta sobre los números que para el Ministerio Público Fiscal en principio resultan inconsistentes. Antes de adoptar una decisión procesal, el fiscal Gerardo Pollicita aguarda el informe definitivo elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo encargado de reconstruir la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa.

Con ese análisis concluido, la fiscalía evaluará si corresponde requerir formalmente que el exfuncionario justifique las inconsistencias detectadas. En caso de considerar insuficientas las explicaciones, el siguiente paso sería solicitar su declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

RM/fl