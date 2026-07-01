Santilli amplía la coalición oficialista, pero en el Gobierno advierten que no hay ninguna alianza con el PRO

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, asume en medio de la crisis que generó la salida del golpeado y apuntado por la Justicia, Manuel Adorni. El flamante ministro coordinador llega con una serie de objetivos: consolidar las alianzas con gobernadores, formatear las reglas electorales pensando en el 2027 y retener el vínculo con el Congreso, que hasta acá arroja un saldo favorable para la Casa Rosada.

Pero en el Gobierno buscan despejar rápidamente cualquier especulación sobre una alianza con el PRO. En la Casa Rosada aseguran que "no hay ninguna coalición en marcha" y sostienen que las versiones que circularon en los últimos días responden al "desorden" que atraviesa el partido conducido por Mauricio Macri y a su vocación de "subirse" a la llegada de Santilli.

"Eso es no entender cómo funcionan los hermanos Milei", explican en el oficialismo, donde además reconocen malestar porque consideran que se están "inflando" expectativas respecto de una coalición que, aseguran, no existirá.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Santilli llegó con el impulso de Karina Milei, pero con la validación y el buen vínculo con el asesor Santiago Caputo como uno de sus activos. Su llegada terminó de consolidarse el fin de semana pasado, tras el regreso de Javier Milei desde España.

También llegó con el visto bueno del titular de la cartera de Economía, Luis "Toto" Caputo, con quien deberá trabajar coordinadamente para validar erogaciones. Su verdadero deseo es lograr el aval de "El Jefe" para ser candidato el año próximo en la provincia de Buenos Aires y ganarle al peronismo en su bastión.

La jura, los gobernadores y el mensaje político

Pero Santilli no llegó solo y una imagen dice más que mil palabras. Pidió sumar a los gobernadores en la ceremonia de jura. En la Casa Rosada explicaron que la invitación la cursó Presidencia y que la presencia de mandatarios tiene que ver con que la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete absorberá la cartera de Interior.

La que también explican en el Gobierno es que no hay ninguna “coalición” en marcha. Que las especulaciones que circularon en los últimos días tienen que ver con el “desorden” que hay en el PRO y con la vocación del partido conducido por Mauricio Macri de “subirse” a la llegada de Santilli. Cristian Ritondo avaló hace días esa hipótesis cuando dijo que el “PRO no será protagonista” en el 2027.

“Eso es no entender como funcionan los hermanos Milei”, explican en el oficialismo. De esa manera busca bajarle la espuma a la nueva embestida de Macri. Incluso en el oficialismo hay malestar porque consideran que están “inflando” expectativas respecto de una coalición que no existirá.

La jura que se desarrolló este martes en horas de la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada contó con una larga lista de mandatarios, los mismos con los que Santilli viene interlocutando desde fines del año pasado cuando asumió al frente de cartera de Interior. En esa tarea está secundado por Eduardo “Lule” Menem. Adelanto de fondos y apoyos en el Congreso, un mecanismo que el “Colo” y “Lule” han aceitado con los gobernadores.

Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). También Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (CABA) y Martín Llaryora (Córdoba).

La transición y la nueva estructura de la Jefatura de Gabinete

También estuvo el saliente Manuel Adorni, con quien Santilli tuvo una reunión en la previa de la jura. El objetivo fue avanzar en una "transición" respecto de una gestión que nunca estuvo aceitada desde la llegada del exvocero caído en desgracia a la Jefatura de Gabinete.

La Casa Rosada ya intenta borrar cualquier vestigio de Adorni. Se vio este martes en la conferencia debutante de Adrián Ravier.

Santilli además tendrá dos verticales. Uno de Interior, encabezado por Gustavo Coria, un hombre suyo de máxima confianza. Coria tendrá el rol de secretario de Interior y buscará prolongar el vínculo con las provincias en el plano técnico.

El otro vertical es Ignacio Devitt. Hombre clave que logró sobrevivir a la salida de Adorni. Fue su secretario de Asuntos Estratégicos y el hombre clave en el vínculo con el Congreso. Está allí por aval de Karina y continuará en el manejo de las riendas con los bloques legislativos. Entre ellos, el del propio oficialismo que fue intervenido por Karina para poder desplazar a Patricia Bullrich.

Santilli deberá además junto con Karina redefinir el formato de toma de decisiones. La Mesa Política atravesada por escándalos y las internas quedó herida de muerte.