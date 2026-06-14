Las tres alternativas que maneja la Mesa Política para salvar la reforma electoral

La Mesa Política del gobierno de Javier Milei quedó dañada. Sobre todo, luego del último encuentro en el que reinó la desconfianza, los reproches, las fotos impostadas y los achaques hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su torpe defensa. Sin embargo, el dispositivo en el que el oficialismo diseña la estrategia legislativa tiene por delante un difícil desafío: alcanzar los acuerdos para lograr la aprobación de la reforma política que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación de Ficha Limpia.

Ahora, a la ya dificultosa tarea de buscar las adhesiones en la Cámara alta y con los gobernadores se suman los interrogantes que arrojan las internas y la desconfianza en el funcionamiento de la Mesa Política. Además, en las últimas semanas hubo descoordinaciones en el manejo de los pliegos judiciales y en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En ese contexto, en el oficialismo barajan tres alternativas. La primera, la de aprobar el texto tal cual fue enviado con la eliminación de las PASO, lo que genera desconfianza entre los gobernadores aliados y el rechazo del peronismo.

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La segunda alternativa es la de confeccionar las PAS. El equivalente a un mecanismo de Primarias Abiertas y Simultáneas, pero que no sean obligatorias. Pero dicha hipótesis cuenta con un escollo: el narrativo.

El principal argumento que esgrime siempre el ministro del Interior, Diego Santilli, es el del costo fiscal que implica hacer las elecciones a lo largo y ancho del país. Son cerca de US$ 250 millones. De habilitar las primarias no obligatorias el argumento “económico” que esgrime la Casa Rosada para eliminar una ley del kirchnerismo comenzaría a diluirse.

La tercera de las opciones es la de habilitar “colectoras”. Es decir, que los gobernadores presenten listas de diputados que a su vez adhieran a la fórmula presidencial encabezada por Milei. Dicho sistema fue eliminado por Mauricio Macri y, de avanzar en los acuerdos, deberían quedar plasmados en el texto de la ley que se apruebe. Es por ello que Santilli baraja en las conversaciones con diversos mandatarios la posibilidad de las “colectoras”, desde hace más de un mes.

Un dato es central. La lectura que hace la Casa Rosada indica que la mayoría de los gobernadores desdoblarán y adelantarán las elecciones en sus propios pagos. Lo que equivale a afirmar que el oficialismo resigna la chance de que los mandatarios unificarán los comicios locales con el escenario nacional. Ese había sido el planteo inicial, luego de que Javier Milei salió victorioso en los comicios de octubre pasado.

El acuerdo en el que trabaja la Casa Rosada alcanzaría cerca de 15 provincias. “Los que estuvieron en el Pacto de Mayo”, explica una voz oficialista. Aunque el número sería levemente más reducido.

Chaco, Santa Fe, Jujuy, Mendoza y Corrientes. También Entre Ríos, Chubut y la Ciudad de Buenos Aires. Otra tanda de provincias serían Tucumán, Salta y Catamarca. Por último se sumarían San Juan y San Luis, en donde las conversaciones están avanzadas. Tampoco se descarta poder sumar a Santa Fe, aunque el escenario en la “provincia invencible” es más difícil.

La Mesa Política a su vez debe exhibir coordinación con la senadora Patricia Bullrich, quien exhibe cada vez más autonomía y se cortó sola en varias ocasiones en el último tiempo. Desde un inicio, Bullrich avisó que no estaban los votos y que deberían introducirse cambios para avanzar en la aprobación del texto, a lo que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem nunca accedió.

En la última reunión de Mesa Política, el jueves pasado, que terminó desvirtuada ante las fricciones internas, el principal planteo que llevó la senadora tenía que ver con la reforma política tras la reunión del martes con referentes de la oposición. ¿Habrá logrado hablarlo? Además de la senadora, Adorni y Santilli, participaron Karina Milei, Santiago Caputo, “Lule” y Martín Menem e Ignacio Devitt.

Santilli mantuvo reuniones con gobernadores para hablar sobre la reforma electoral. El lunes 9 lo hizo el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa. Al día siguiente, con el Catamarca, Raúl Jalil. Y el viernes pasado, con Rogelio Frigerio, de Entre Ríos.

El martes próximo Santilli continuará la ronda de conversaciones. Ese día se reunirá por la mañana con Leandro Zdero, de Chaco. Luego, con Marcelo Orrego, de San Juan. Y finalmente por la tarde tendrá un encuentro con Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego.