Zdero y Valdés acompañaron la jura de Santilli como jefe de Gabinete en la Casa Rosada

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y su par de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participaron este martes de la jura de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La presencia de ambos mandatarios del NEA formó parte de una postal política más amplia: la asunción de Santilli reunió a gobernadores, funcionarios nacionales y dirigentes del PRO, en un acto que buscó mostrar respaldo institucional al flamante ministro coordinador.

Santilli llegó a la Jefatura de Gabinete tras desempeñarse como ministro del Interior y reemplazó a Manuel Adorni, cuya renuncia fue aceptada formalmente a través del Decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial.

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Dos gobernadores del NEA en la jura

Zdero y Valdés asistieron al acto junto a otros mandatarios provinciales que en los últimos meses mantuvieron canales de diálogo con Santilli durante su paso por el Ministerio del Interior.

La presencia de los gobernadores no fue un dato menor. El nuevo jefe de Gabinete tendrá entre sus principales desafíos ordenar la relación de la Casa Rosada con las provincias y construir apoyos legislativos para las reformas que el Gobierno nacional pretende impulsar en el Congreso.

Además de Zdero y Valdés, estuvieron presentes gobernadores como Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires; y Martín Llaryora, de Córdoba.

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Zdero habló de “mirada federal”

El gobernador chaqueño ya había saludado públicamente la designación de Santilli y remarcó la necesidad de una etapa de trabajo conjunto entre la Nación y las provincias.

“Quiero saludar y felicitar a Diego Santilli por su designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”, expresó Zdero a través de sus redes sociales.

En el mismo mensaje, el mandatario chaqueño sostuvo que el nuevo período demandará “responsabilidad, trabajo en equipo y mirada federal”. También ratificó que Chaco acompañará las decisiones que, según planteó, contribuyan a ordenar el país, generar oportunidades y mejorar la vida de los argentinos.

El vínculo institucional entre Zdero y Santilli tuvo un antecedente reciente: el 16 de junio ambos mantuvieron una reunión para abordar temas de gestión y la agenda común entre la Nación y la provincia.

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Valdés y una relación aceitada con Santilli

En el caso de Corrientes, la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete fue leída en clave positiva por el gobierno provincial, debido al vínculo político e institucional que el nuevo funcionario nacional mantiene con Juan Pablo Valdés.

“Felicitaciones al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli. El mayor de los éxitos para esta nueva etapa que, sin dudas, asumirás con gran ética y compromiso para trabajar por la transformación en marcha y el futuro de nuestra Argentina”, expresó Valdés en sus canales oficiales.

La relación entre ambos tuvo durante el año varios capítulos vinculados a reclamos de infraestructura y patrimonio provincial. En enero, durante una visita oficial de Santilli a Corrientes, se avanzó en un convenio marco para el traspaso de tierras nacionales a la órbita provincial, una demanda histórica del distrito.

Entre los inmuebles mencionados en esas gestiones aparecen terrenos ubicados en la zona portuaria y el predio del ex Regimiento de la capital correntina, activos considerados estratégicos por la Provincia.

Obras, acuerdos y una nueva etapa política

El vínculo entre Valdés y Santilli también tuvo impacto en la agenda de infraestructura. El 18 de junio, el gobernador correntino se reunió con el entonces ministro del Interior en Buenos Aires y, tras ese encuentro, se destrabó la reactivación de los trabajos en la Autovía de la Ruta Nacional 12, una obra clave para Corrientes que había permanecido paralizada por falta de pagos.

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En paralelo, la relación con la Casa Rosada también tuvo un componente legislativo: el gobierno correntino comprometió respaldo de legisladores de la UCR al proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional para eliminar las PASO.

Con Santilli en la Jefatura de Gabinete, tanto Chaco como Corrientes buscarán sostener abiertos esos canales de negociación. Para el Gobierno nacional, la presencia de Zdero, Valdés y otros mandatarios en la jura fue una señal política hacia la etapa que se abre: mayor articulación con las provincias y necesidad de reunir votos para avanzar con la agenda oficial.

La ceremonia también dejó una imagen política fuerte por la presencia de Manuel Adorni, funcionario saliente, quien estuvo ubicado cerca de Santilli durante la jura y luego compartió un abrazo con Milei y el nuevo jefe de Gabinete.

Adorni dejó el cargo en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aunque el Presidente mantuvo una señal de respaldo personal durante el acto. Santilli asumió con la tarea de coordinar a los ministerios, recomponer la dinámica política del gabinete y fortalecer el vínculo con gobernadores y bloques aliados.