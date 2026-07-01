Sintió un fuerte olor, fue a ver a su inquilino y lo encontró muerto en Resistencia

Un hombre de 44 años fue encontrado sin vida durante la noche del lunes en un departamento ubicado en Resistencia, luego de que el dueño del inmueble alertara a la Policía porque no lograba comunicarse con él y había percibido un fuerte olor proveniente de la vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 en un complejo situado sobre pasaje Rissione al 655, en la capital chaqueña. Según informaron fuentes policiales, el propietario se acercó hasta una de las unidades habitacionales al advertir que su inquilino no respondía los llamados.

Ante la falta de respuesta y el olor que salía del interior del departamento, decidió dar aviso a las autoridades.

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El hallazgo dentro de la vivienda

Personal policial llegó al lugar y, al ingresar al inmueble, encontró al hombre recostado sobre un colchón, ya sin signos vitales.

La víctima fue identificada por las actuaciones como J.G.T., de 44 años. Minutos después intervino el médico policial, quien examinó el cuerpo en el lugar.

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De acuerdo con el informe preliminar, el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio no traumático, compatible con una muerte súbita.

La situación fue comunicada a la Fiscalía de turno, que dispuso las medidas correspondientes para completar las actuaciones de rigor. Tras la intervención médica y policial, se ordenó la entrega del cuerpo a los familiares, al no surgir indicios iniciales de una muerte violenta.