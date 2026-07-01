La Cámara de la Construcción exigió que la Nación financie el segundo puente y el Corredor Belgrano

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Distrito Corrientes), Gustavo Rosello, reclamó de forma enérgica que el Gobierno nacional mantenga su presencia presupuestaria en la región y se haga cargo del financiamiento operativo del Corredor Belgrano.

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El dirigente empresarial enfatizó la necesidad estratégica de reactivar el proyecto para un segundo puente interprovincial que vincule los territorios de Chaco y Corrientes, advirtiendo que la parálisis de los fondos federales asfixia la infraestructura del NEA.

“La Nación se tiene que hacer cargo, no puede desaparecer la inversión en infraestructura. Nunca se debió pensar de esa manera. Lo sostenemos desde la cámara: la infraestructura no es un gasto, es una inversión”, fijó Rosello como postura doctrinaria de la entidad, rechazando los esquemas de desinversión total implementados por la administración central.

Para el referente de la construcción, el área metropolitana conformada por ambos conurbanos exige una solución de fondo ante un flujo vehicular que superó las previsiones originales de las últimas décadas únicamente por el crecimiento demográfico vegetativo.

La preocupación del sector técnico radica en que el actual corredor atraviesa el corazón del casco urbano capitalino, obligando al municipio a absorber los costos de un deterioro vial causado por el transporte de cargas de larga distancia.

Rosello remarcó que las tareas de pavimentación, repavimentación, iluminación y señalización del tramo que conecta con el viaducto interprovincial carecen de un fondo compensatorio o de un esquema de resarcimiento específico por parte del Estado federal.

Limitaciones urbanas y el impacto del caso Loan

El análisis de la cámara sectorial expuso las vulnerabilidades operativas que presenta el diseño vial actual ante contingencias civiles o de seguridad pública. El dirigente ejemplificó la falta de infraestructura de control tomando como referencia los recientes operativos de saturación policial desplegados en los accesos de la provincia.

“Corrientes hoy, por ejemplo, si tiene una emergencia como la que tuvo en el caso Loan y tiene que cerrar la frontera y tiene que cerrar nuestro puente, tiene un conflicto urbano”, graficó Rosello a We! News.

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El empresario puntualizó que el proyecto original omitió prever que la dinámica de la estructura no concluye en los pilares físicos, sino que se introduce de forma directa en el ejido citadino, bloqueando la posibilidad de montar retenes de seguridad fronterizos eficientes sin generar un colapso en el ordenamiento del tránsito diario de los vecinos.

Obras hidráulicas paralizadas en las avenidas

La subsistencia del actual esquema de conectividad de este a oeste del país interfiere además en la planificación de las obras de saneamiento estructural que demanda la capital.

Rosello advirtió que la intensidad y la densidad del transporte pesado que ingresa desde las rutas nacionales anulan cualquier posibilidad de ejecución de mejoras en las principales arterias de circulación interna.

“Hoy diría yo que es inviable hacer ninguna intervención urbana en la avenida 3 de Abril o Independencia teniendo en cuenta que eso es un corredor que afecta no solamente a la ciudad”, alertó el titular de la CAC local.

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Los proyectos de obras hidráulicas diseñados para mitigar los anegamientos pluviales en esa franja de la capital se encuentran técnicamente paralizados, ya que desviar el transporte de cargas que utiliza el puente General Belgrano provocaría un estrangulamiento logístico de escala nacional, una encrucijada que, según el sector, solo se destrabará cuando la Nación retome el financiamiento de las obras de base.