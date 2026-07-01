Justicia en Corrientes: el fallo que sentenció a un comisario y desarticuló una red narco

En un fallo que pone al descubierto la profundidad de la connivencia entre sectores de la seguridad y el crimen organizado, el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó el pasado 22 de junio a los responsables de una red de narcotráfico que operaba en la capital provincial y Chaco.

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El proceso, resuelto mediante un juicio abreviado, sentenció al Comisario General Luciano Ramón Vallejos, exjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, y a su colaborador de confianza, Luis González, alias “Batata”.

De acuerdo con la investigación, la banda se dedicaba a la tenencia, fraccionamiento, traslado y comercialización de cocaína y marihuana, principalmente en la ciudad de Corrientes, aunque también mantenía conexiones con Resistencia y Sáenz Peña, en la provincia del Chaco.

El entramado de protección: Vallejos y su "mano derecha"

La investigación judicial determinó que Vallejos no actuaba solo en su tarea de brindar cobertura a la banda de Saúl Fabián Maciel. Según consta en la sentencia, el comisario mantenía un "vínculo estrecho" y comunicaciones directas con Maciel para alertarlo sobre operativos.

En este esquema, Luis González fue identificado como la "mano derecha" del jefe policial, actuando como un nexo operativo fundamental entre la fuerza y el delito.

González, quien tiene antecedentes en el ámbito policial, fue detenido durante los allanamientos del 14 de agosto de 2023 en un domicilio de la calle Las Heras al 2600. Al momento de su captura, portaba entre sus ropas una pistola calibre .32 sin numeración y cargada.

Por estos hechos, fue condenado a dos años de prisión en suspenso por portación ilegítima de arma de fuego. Por su parte, Vallejos recibió tres años de prisión en suspenso e inhabilitación por incumplimiento de la obligación de promover la represión y tenencia de armas de guerra con permisos vencidos.

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Seis años de prisión para el líder y el decomiso de un arsenal

El líder de la organización, Saúl "Vintu" Maciel, recibió la pena más alta: seis años de prisión de cumplimiento efectivo. La red se dedicaba al comercio de marihuana y cocaína en barrios periféricos, valiéndose de una estructura que incluía búnkeres de venta y un importante poder de fuego.

El tribunal ordenó además que todos los condenados paguen una multa equivalente a 45 Unidades Fijas (UF).

Durante los operativos coordinados por fuerzas federales, se incautó un arsenal que incluía pistolas 9 mm, revólveres Jaguar, armas de fabricación casera conocidas como "tumberas" y municiones de punta hueca y teflón. También se secuestraron grandes cantidades de droga, destacándose un hallazgo de más de 1,5 kilogramos de marihuana en uno de los domicilios vinculados a la red.

Con este fallo, la justicia busca enviar un mensaje contundente contra la corrupción en las fuerzas de seguridad correntinas.