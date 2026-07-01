Sergio Uñac visitó Corrientes y lanzó: "Voy camino a ser candidato a presidente"

En un movimiento político que busca dinamizar el debate interno en el principal espacio opositor, el arco legislativo federal comenzó a desplegar sus fichas en el tablero del norte argentino. El senador nacional del Partido Justicialista (PJ) por San Juan, Sergio Uñac, concretó una visita institucional y política a la ciudad de Corrientes, escenario que eligió para oficializar sus ambiciones de cara al sillón de Rivadavia.

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“Voy camino a ser candidato a presidente, pero tengo que reunir requisitos”, disparó el exmandatario cuyano, buscando posicionarse como una alternativa federal dentro de la reconstrucción peronista.

Uñac fundamentó su postulación en la necesidad de estructurar un proyecto de raíz territorial que contraste con la dinámica de la gestión central: “A Milei se le gana visitando el país, hay provincias a las que no fue nunca”, interpeló.

El legislador puso sobre la mesa sus credenciales de gestión pública en su provincia natal como plataforma de lanzamiento técnico: “Yo me preparé 7 años para ser intendente y estuve 8 años, después 4 como vicegobernador y después fui un gobernador que promocionó su provincia, puso a San Juan dentro de la vidriera nacional”, enumeró.

El dirigente sanjuanino remarcó que cualquier aspiración seria requiere un diagnóstico minucioso sobre el impacto de la recesión en las economías regionales y la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano promedio.

En ese sentido, minimizó los riesgos que implica desafiar los liderazgos instalados: “La voluntad sola de querer ser candidato es insuficiente, pero si uno pretende serlo tiene que perder el miedo. El miedo son los carpetazos; puede ocurrir, pero eso no te tiene que limitar”, desafió en declaraciones al streaming de El Litoral.

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Internas del PJ y la ingeniería ante la falta de PASO

Respecto a la arquitectura electoral y la ingeniería de partidos, el senador nacional aclaró de forma taxativa que su postulación se dirimirá bajo el paraguas de la fuerza en la que milita desde su juventud. “Siempre adentro del Partido Justicialista, afiliado desde los 19 años, siempre debatiendo internas”, ratificó, tomando distancia de cualquier armado por fuera de la estructura tradicional.

Ante la posibilidad concreta de que el Congreso de la Nación convalide el proyecto del Poder Ejecutivo para la eliminación de las elecciones PASO, Uñac diseñó una propuesta alternativa de selección partidaria para evitar las designaciones unilaterales de las cúpulas porteñas.

El dirigente sugirió implementar un sistema de internas por regiones, un formato escalonado que, según su visión, obligará a los aspirantes presidenciales a recorrer de forma obligatoria el interior del país y conocer en detalle las asimetrías de cada provincia antes de la compulsa general.

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Cuestionamientos al Gabinete nacional y el rol del Estado

La agenda del referente justicialista en territorio correntino incluyó un duro análisis sobre las contradicciones discursivas y operativas que, a su criterio, exhibe la administración de La Libertad Avanza en Balcarce 50.

“Este gobierno es más casta que la casta misma. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, era lo peor de la casta para Javier Milei. Manuel Adorni, que venía de no ser casta, gastaba más que la casta”, fustigó en alusión a las incorporaciones y los manejos presupuestarios del entorno presidencial.

Finalmente, Uñac buscó marcar un fuerte contraste ideológico respecto del modelo de desregulaciones extremas que promueve el oficialismo nacional, defendiendo la utilidad de las herramientas institucionales públicas.

“Al Estado hay que mejorarle lo que no sirve, no creo en la destrucción del Estado”, sentenció, diferenciándose de la narrativa libertaria.

El senador concluyó alertando sobre los indicadores macroeconómicos recesivos que impactan en el comercio local, señalando que, bajo la actual política de ajuste, “las actividades gastronómicas, turísticas y culturales están destruidas” debido al desplome del consumo real.