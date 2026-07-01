Motosierra: desde que asumió Milei ya se recortaron 70 mil empleos en la administración pública

Desde que Javier Milei asumió la presidencia, ya se recortaron unos 70 mil empleos, según las cifras difundidas por el INDEC.

En noviembre de 2023 había unos 343 mil empleados en la esfera estatal y en mayo esa cantidad había caído a 273 mil y de ese total, unos 87 mil está en empresas y sociedades del Estado.

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Motosierra en el Estado

"Desde su asunción, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados", según precisó un estudio del centro de estudios CEPA, difundido por NA.

En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores.

La dotación de personal se redujo en 70 mil puestos de trabajo, lo que implica una caída del 22%.

Según el último reporte de CEPA, en términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente.

Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado.

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Cuántos son los despidos por áreas en el Estado nacional

El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos.

Le siguen el del Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en un contexto donde el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia su privatización.

En Aerolíneas Argentinas se contabilizan 1.993 despidos.

En la Casa de la Moneda se contabilizaron 715 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa.

La Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística corrieron suertes similares al contar con 638 y 594 despidos correspondientes.

Finalmente, en Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores.

Fuente: NA.