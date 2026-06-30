María Noguera a Laudelina: "Que nos diga dónde está Loan y de dónde sacó el botín"

La segunda jornada de declaraciones testimoniales en el juicio oral por la desaparición del menor adquirió ribetes dramáticos en los tribunales federales. Tras la comparecencia de su pareja, la madre de la víctima, María Noguera, brindó un testimonio cargado de dolor que derivó en una crisis emocional, obligando el ingreso de personal sanitario al recinto.

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La mujer no pudo contener las lágrimas al reconstruir el escenario previo a la desaparición y lanzó acusaciones directas contra los principales detenidos: “Si Laudelina está acá, que nos diga dónde está Loan, qué pasó y de dónde sacó el botín”, interpeló con dureza.

El relato de la madre frente al tribunal permitió fijar el último contacto que mantuvo con el niño el pasado 13 de junio de 2024, minutos antes de que partiera a caballo junto a su padre hacia la casa de la abuela Catalina. “Nos vemos más tarde”, rememoró Noguera como la frase de despedida, instante en el que rompió en un llanto incontenible que obligó a suspender momentáneamente su alocución.

La declaración escaló en intensidad cuando la testigo apuntó al pacto de silencio de la estructura familiar imputada, cuyos miembros presenciaron la audiencia sin manifestar gestos de conmoción. “No me importa si están custodiados; ellos saben con quién está, con quién come. Pero nosotros no. Ese es el sufrimiento de la familia”, manifestó, para luego individualizar responsabilidades ante una repregunta del colegiado: “Laudelina y Carlos Pérez lo saben”.

La afirmación provocó la inmediata reacción del ex capitán de navío, quien interrumpió desde su sector: “Yo no sé nada”.

Antes de que la asistencia médica dictaminara el final de su comparecencia, Noguera le recordó a su cuñada el lazo de confianza previo: “¿Te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires y tu hija se quedó conmigo?”.

Celulares bajo sospecha y el destino de las donaciones

Al reanudarse la actividad en el estrado, el tribunal recibió la declaración de Mariano Peña, hermano mayor de la víctima, quien aportó precisiones sobre las anomalías percibidas en el campo el día del hecho. El joven ratificó la hipótesis de una conducta previa inusual en el entorno doméstico.

“Ya era todo raro. Incluso a mi tía, Laudelina, la notaba distinta. Estaba con el celular y no me hablaba”, describió, argumentando además que evitó fijar la mirada en el banquillo de los acusados debido a la angustia que le genera la requisitoria de elevación a juicio.

El interrogatorio de las partes también abordó una de las líneas colaterales del caso vinculada al financiamiento de la querella y el flujo de capitales privados. Peña confirmó haber administrado los fondos solidarios transferidos por la ciudadanía a través de plataformas virtuales. “Yo me hice cargo de la recaudación de las donaciones. Creo que me investigó la AFIP. La gente mandó plata a mi Mercado Pago”, detalló con transparencia.

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Respecto al destino de ese patrimonio, el testigo justificó los movimientos contables ante el requerimiento de las defensas, desglosando los gastos logísticos que demandó la búsqueda territorial. “La plata fue para abogados, comida. Compré una moto para que mi padre vaya al campo y un auto para hacer los trámites”, precisó.

Finalmente, el hermano del menor recordó los contactos iniciales que mantuvo con los abogados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, procesados en la causa paralela por las maniobras de contención ilegal en el establecimiento habitacional de la zona.

“Cañete se presentó en mi casa como abogado, con la doctora Cutaia. Me habían dicho que era una fundación, pero no cuál. Me dijeron que era un apoyo para mi familia y para el caso. Jamás me dieron un apoyo, finalmente”, concluyó respecto a la denominada banda del hotel.

Finalmente y después de unas 8 horas, el debate entró a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9.30.