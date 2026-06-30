La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunicó de manera oficial el calendario de pagos definitivo correspondiente al mes de julio. El cronograma abarca a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, por embarazo, prenatal, maternidad, pensiones no contributivas y beneficiarios de la prestación por desempleo. Los desembolsos se realizarán de manera escalonada a lo largo del mes, estructurados principalmente según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

El organismo previsional estableció los días de cobro para aquellos beneficiarios del sistema integrado previsional argentino que perciben los haberes más bajos del escalafón. El pago se dividió según el último número de documento y se desarrollará en las siguientes fechas:

- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

- DNI terminados en 2: 13 de julio

- DNI terminados en 3: 14 de julio

- DNI terminados en 4: 15 de julio

- DNI terminados en 5: 16 de julio

- DNI terminados en 6: 17 de julio

- DNI terminados en 7: 20 de julio

- DNI terminados en 8: 21 de julio

- DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para los jubilados y pensionados que cuentan con ingresos superiores a la jubilación mínima, el esquema de acreditación de fondos comenzará hacia finales del mes de julio. En este caso, el cronograma agrupa a los beneficiarios en parejas de dígitos de la siguiente manera:

- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias asociadas a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a las asignaciones de carácter familiar percibirán los montos asignados en forma simultánea a las jubilaciones mínimas. El esquema fijado por la entidad previsional determina las siguientes jornadas de cobro:

- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

- DNI terminados en 2: 13 de julio

- DNI terminados en 3: 14 de julio

- DNI terminados en 4: 15 de julio

- DNI terminados en 5: 16 de julio

- DNI terminados en 6: 17 de julio

- DNI terminados en 7: 20 de julio

- DNI terminados en 8: 21 de julio

- DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación por Embarazo

La prestación destinada a las personas gestantes se distribuirá de forma individual para cada terminación numérica de los documentos de identidad. La liquidación comenzará a mitad de mes y se estructuró bajo el siguiente esquema temporal:

- DNI terminados en 0: 13 de julio

- DNI terminados en 1: 14 de julio

- DNI terminados en 2: 15 de julio

- DNI terminados en 3: 16 de julio

- DNI terminados en 4: 17 de julio

- DNI terminados en 5: 20 de julio

- DNI terminados en 6: 21 de julio

- DNI terminados en 7: 22 de julio

- DNI terminados en 8: 23 de julio

- DNI terminados en 9: 24 de julio

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Asignación por Prenatal

El pago correspondiente a la cobertura prenatal se efectuará reuniendo a los titulares en grupos de dos números terminales de documento. El proceso se completará en el transcurso de una semana, conforme a las fechas detalladas a continuación:

- DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

- DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

- DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

- DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

- DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Asignación por Maternidad

En el caso particular del beneficio por maternidad, las autoridades del organismo dispusieron una modalidad de cobro unificada que prescinde de la diferenciación por la cifra final de la documentación. Todas las titulares cobrarán dentro del siguiente período:

- Todas las terminaciones de documento: del 14 de julio al 11 de agosto

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Para los cobros extraordinarios vinculados a las asignaciones de pago único, que comprenden los conceptos de matrimonio, nacimiento y adopción, se fijó una ventana temporal extendida común a todos los beneficiarios sin distinción del número identificatorio:

- Todas las terminaciones de documento: del 13 de julio al 11 de agosto

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Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) abrirán el calendario general de pagos fijado por la repartición oficial del Ministerio de Capital Humano. La acreditación se estructuró combinando múltiples dígitos de la documentación para agilizar el proceso:

- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio

- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

El cobro de los complementos de asignaciones familiares dirigidos a quienes perciben pensiones no contributivas se organizó bajo una modalidad unificada de rango amplio, abarcando varias semanas consecutivas:

- Todas las terminaciones de documento: del 8 de julio al 11 de agosto

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Prestación por Desempleo

Finalmente, las personas integradas al sistema de asistencia por desempleo contarán con sus fondos disponibles hacia el cierre del periodo mensual. Los pagos se acreditarán de manera agrupada por pares numéricos en las jornadas señaladas:

- DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

- DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

- DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

- DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

- DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

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