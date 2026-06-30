Seis argentinos fueron detenidos en Estados Unidos por intentar ingresar sin entrada a partidos de la Selección

Seis argentinos fueron detenidos en Estados Unidos tras intentar ingresar sin entrada a partidos de la Selección en el estadio de Dallas. Los casos ocurrieron durante dos encuentros del equipo nacional en la fase de grupos del Mundial 2026.

Según la reconstrucción de las autoridades locales, cuatro hinchas fueron arrestados en el partido ante Austria, jugado en el AT&T Stadium de Dallas, mientras que los otros dos fueron detenidos en el encuentro frente a Jordania, donde la Selección volvió a presentarse con gran presencia de público argentino.

Detuvieron en Miami a dos youtubers argentinos por intentar colarse a un partido del Mundial

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Los detenidos fueron identificados como Leandro Ayala, Federico Llach, Juan Ignacio Campoamor y Gerardo Nielsen, a quienes se suman otros dos argentinos cuyos datos no fueron difundidos públicamente en el informe inicial de las autoridades.

También fueron detenidos en Miami los argentinos Lautaro “Beni” Mármol y Patricio “Pato” Perrotta, dos youtubers con fuerte presencia en redes sociales, durante un partido del Mundial.

En todos los casos, el método fue similar: los hinchas intentaron ingresar al estadio siguiendo a personas con entradas válidas, aprovechando los controles de acceso hasta ser detectados por el personal de seguridad.

El delito imputado en Texas es el de “trespassing”, que refiere al ingreso no autorizado a propiedad privada y puede derivar en multas económicas y procesos administrativos.

Multas, liberación y riesgo de sanciones migratorias

Tras las detenciones, los seis argentinos recuperaron la libertad luego de pagar multas establecidas por la justicia local. Sin embargo, el caso sigue abierto en el plano migratorio.

Las autoridades estadounidenses evalúan la posibilidad de revocar visas, lo que impediría el reingreso al país. Además, los involucrados podrían quedar alcanzados por restricciones para asistir a eventos deportivos en el futuro.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad argentino tomó conocimiento de los casos y analiza la aplicación del derecho de admisión en estadios del país.

Quiénes son algunos de los detenidos

Entre los identificados oficialmente se encuentran perfiles diversos. Nielsen, de 46 años, es oriundo de Córdoba y trabaja como martillero público y corredor inmobiliario. Está vinculado a una empresa del sector inmobiliario. Ayala, nacido en la Ciudad de Buenos Aires, es director de un portal vinculado a la industria del cannabis y también preside una organización del sector.

El Mundial y la tecnología

Por otro lado, Campoamor, de 35 años, reside en Miami, Estados Unidos. Y Llach, de 45 años, es músico, compositor y docente. Es hermano del economista Lucas Llach y del escritor Santiago Llach.

Operativo especial en Miami por el próximo partido

Con la Selección ya instalada en Miami para su próximo compromiso ante Cabo Verde, la policía del condado de Miami-Dade confirmó un operativo de seguridad reforzado en el Hard Rock Stadium.

El dispositivo incluirá tres anillos de control, con el objetivo de evitar ingresos sin tickets y posibles incidentes en los accesos.

Las autoridades trabajan en conjunto con FIFA desde hace meses para prevenir situaciones de desborde en partidos de alta demanda, en un contexto donde la reventa de entradas alcanzó valores muy elevados.

Preocupación por antecedentes recientes

El operativo también responde a antecedentes en el mismo estadio, donde en eventos recientes se registraron ingresos masivos de hinchas sin entradas, generando demoras y complicaciones en el inicio de los partidos.

Incluso en encuentros previos del torneo se volvieron a repetir intentos de acceso irregular, lo que encendió las alarmas de los organizadores.

En paralelo, se informó de un caso adicional: un argentino de 57 años fue detenido en Texas por intentar contratar servicios de prostitución sin saber que se trataba de una operación encubierta. Fue liberado tras pagar una multa de 2.500 dólares.

Advertencia de las autoridades

Las fuerzas de seguridad de Estados Unidos advirtieron que habrá controles estrictos, sanciones económicas, cancelación de visas y prohibición de ingreso a estadios para quienes incumplan las normas.

De cara al partido en Miami, el mensaje es claro: no habrá tolerancia para ingresos sin entrada y el operativo será uno de los más estrictos del torneo.

LB/MSS