Detuvieron en Miami a dos youtubers argentinos por intentar colarse a un partido del Mundial

Dos youtubers argentinos, identificados como Beni Mármol y Pato Perrotta, fueron detenidos este fin de semana en Miami tras intentar ingresar de forma ilegal al partido entre Portugal y Colombia, correspondiente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El episodio escaló judicialmente luego de que se comprobara que los jóvenes eludieron controles oficiales.

El arresto fue coordinado por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en las inmediaciones del Hard Rock Stadium. Los creadores de contenido, de 20 y 26 años respectivamente, poseían identificaciones que no se correspondían con el encuentro deportivo de la jornada.

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La maniobra delictiva consistió en la utilización de credenciales vencidas pertenecientes a una actividad previa del torneo. Con esa documentación caduca, ambos influencers lograron eludir de manera premeditada un total de tres anillos de seguridad perimetrales montados en los accesos del predio.

Grabaciones ocultas y una fianza de miles de dólares

La gravedad de la situación aumentó debido a que los imputados documentaron su trayecto mediante el uso de teléfonos y dispositivos móviles ocultos. En los fragmentos de video capturados con el fin de ser difundidos en sus redes sociales, quedó registrado el momento exacto en que se camuflaron entre el personal de la organización aprovechando el alto flujo de espectadores.

Al ser interceptados por el personal de vigilancia en una zona restringida próxima al campo de juego, los ciudadanos argentinos intentaron justificar su presencia. Mármol alegó que su objetivo era transmitir en vivo las alternativas del partido para sus plataformas digitales, mientras que Perrotta argumentó falsamente una presunta contratación de una empresa de medios.

La maniobra delictiva consistió en la utilización de credenciales vencidas pertenecientes a una actividad previa del torneo

No obstante, las explicaciones no evitaron el procesamiento de los jóvenes. La justicia del estado de Florida les imputó el cargo de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, tipificado como un delito grave en la legislación penal de los Estados Unidos.

El tribunal de Miami-Dade que intervino en la causa halló causa probable para sostener la acusación formal contra los creadores de contenido. A raíz de esto, el magistrado a cargo de las actuaciones fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno de los implicados como condición indispensable para recuperar la libertad ambulatoria.

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Durante las horas posteriores al operativo de arresto, ambos permanecieron alojados en las celdas del centro correccional Turner Guilford Knight, a la espera del cumplimiento de los trámites migratorios y financieros correspondientes. Las autoridades norteamericanas ratificaron que el endurecimiento de los controles continuará vigente para el resto del campeonato.

Fuentes ligadas al operativo de control del partido señalaron que el caso de los creadores de contenido argentinos no fue un hecho aislado. En el marco del mismo partido entre las selecciones de Colombia y Portugal, otras 14 personas fueron arrestadas bajo cargos similares tras intentar vulnerar la seguridad del estadio de Miami.