Mundial 2026: qué pasa si hay empate en los dieciseisavos de final

El Mundial 2026 ingresa en su etapa más electrizante tras la finalización de la fase de grupos, dando inicio a los cruces de dieciseisavos de final. En esta instancia de eliminación directa, los seleccionados clasificados se enfrentan a todo o nada, donde el margen de error queda completamente reducido y un solo paso en falso significa la despedida del certamen.

Frente a este nuevo escenario de eliminación directa, una de las principales dudas entre los aficionados radica en la modalidad para resolver los partidos que concluyan igualados. El reglamento oficial de la FIFA contempla un esquema tradicional de resolución para evitar especulaciones y asegurar la justicia deportiva en el campo de juego.

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La normativa vigente establece que, si un encuentro termina empatado tras cumplirse los 90 minutos reglamentarios, se procederá obligatoriamente a disputar un tiempo extra. Esta prórroga constará de dos tiempos de 15 minutos cada uno, manteniendo la estructura histórica de las fases eliminatorias en los mundiales de fútbol.

Durante estos 30 minutos de adición, los entrenadores contarán con la posibilidad de realizar modificaciones reglamentarias según lo estipulado por la casa madre del fútbol. Si alguno de los equipos logra ponerse en ventaja al finalizar el período completo, se convertirá automáticamente en el ganador del cruce y accederá a los octavos de final.

Definición desde el punto del penal

En caso de que la paridad persista de forma inalterable tras concluir la prórroga, el ganador se dirimirá mediante la tanda de penales. De esta manera, las selecciones deberán ejecutar una serie inicial de cinco remates por equipo para intentar quebrar la igualdad bajo la máxima presión.

El correcto conocimiento del reglamento sobre el tiempo extra y penales resulta indispensable

Si luego de los primeros cinco disparos por lado el marcador continúa igualado, se aplicará el sistema de muerte súbita. Bajo este mecanismo, cada combinado pateará un penal alternadamente hasta que uno convierta y el otro falle, decretando así al vencedor definitivo del cotejo.

El esquema elegido por la FIFA busca priorizar el desarrollo del juego en el terreno antes de recurrir a la lotería de los remates desde los doce pasos. La inclusión de los dieciseisavos de final es una novedad absoluta en este torneo, debido al incremento de participantes a 48 selecciones nacionales.

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El despliegue de este formato extendido generó un calendario más ajustado y de alta intensidad física para los futbolistas. Por este motivo, el correcto conocimiento del reglamento sobre el tiempo extra y penales resulta indispensable para los cuerpos técnicos a la hora de planificar los cambios y la dosificación de energías.

Los partidos de esta fase eliminatoria comenzaron a disputarse este 28 de junio, marcando un punto de inflexión en la competencia de Estados Unidos, México y Canadá. Cada llave se vive con la tensión propia de un torneo donde ya no existen segundas oportunidades ni especulaciones por puntos.