El insólito festejo de la hinchada de Argelia tras sufrir el empate agónico de Austria que evitó el cruce con España

La última jornada del Grupo J del Mundial 2026 entregó uno de los episodios más singulares de la competición. Un grupo de hinchas de la Selección de Argelia celebró el gol agónico de Austria, su rival de turno, en un desenlace que marcó tensión y cuentas matemáticas mundialistas.

El encuentro, disputado en el Estadio de Kansas City, definía los acompañantes de la Selección Argentina, a la siguiente instancia del torneo. El equipo albiceleste se había garantizado el liderazgo absoluto con nueve unidades y dejaba la disputa por el segundo y tercer puesto a los demás integrantes del grupo.

El cruce se presentó con una compleja trama de especulaciones, ya que el empate le servía a ambos para clasificar a 16avos de final. Sin embargo, al que quedara segundo lo esperaba un enfrentamiento España, un destino que ambas selecciones buscaban esquivar.

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El marcador se abrió a los 28 minutos a favor de los europeos mediante el delantero Marko Arnautović. La reacción de Argelia llegó antes del entretiempo por intermedio de Rafik Belghali, devolviendo la paridad en el marcador.

Durante la segunda mitad, la paridad se mantuvo electrizante: Marcel Sabitzer volvió a adelantar a Austria. Minutos más tarde, el experimentado capitán argelino Riyad Mahrez estampó el 2-2 parcial.

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El quiebre absoluto ocurrió en el tiempo de descuento. La propia estrella africana convirtió el inesperado 3-2 a favor de Argelia, un marcador que desató expresiones de profunda preocupación entre los mismos simpatizantes africanos.

El triunfo momentáneo depositaba al equipo argelino en la segunda posición y lo obligaba a medirse contra el conjunto español. La victoria representaba una sentencia deportiva de alto riesgo para los Zorro del Desierto.

Sin embargo, en el minuto 96 del juego, el atacante austríaco Sasa Kalajdzić conectó un frentazo letal para sellar el 3-3 definitivo. Al finalizar en la tercera colocación del Grupo J, Argelia evitó el cruce directo con España y accedió un emparejamiento frente a la Selección de Suiza.

Los africanos viajarán a Vancouver para chocar el jueves 2 de julio contra Suiza en el BC Place

Tras el final del partido se comenzaron a difundir imágenes y videos que mostraba a decena de hinchas argelinos saltando, abrazándose y festejando el gol del oponente. La particular reacción masiva expuso la felicidad de los hinchas por caer al tercer escalón del grupo.

Con este resultado, la zona terminó con la Argentina en la coma con puntaje ideal, Austria escolta con cuatro puntos y Argelia clasificada como uno de los mejores terceros con la misma cosecha. Mientras tanto, Jordania se despidió de la cita máxima sin unidades.

Los cruces de fase eliminatoria ya se encuentran establecidos por la FIFA. El conjunto europeo se medirá ante España el próximo jueves 2 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que los africanos viajarán a Vancouver para chocar contra los helvéticos en el BC Place.