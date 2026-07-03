La Cámara de la Seguridad Social intimó a la Anses a restituir provisionalmente la pensión por viudez derivada de Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner en un plazo de 10 días. El fallo previsional, ratificado a fines de junio de 2026, ordena el pago mensual de unos $15,3 millones, pero no incluye retroactivos.

La prestación, cuya restitución fue ordenada, corresponde a la pensión que Cristina Kirchner percibía como viuda de Néstor Kirchner. Había sido dada de baja en noviembre de 2024.

La resolución fue firmada por la jueza Karina Alonso Candis, quien otorgó a la Anses un plazo de diez días para cumplir con la medida cautelar que había sido dictada en febrero por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social. De este modo, el organismo deberá reanudar el pago de la prestación mientras continúa el proceso judicial que definirá si la suspensión fue o no ajustada a derecho.

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La Corte Suprema ratificó el decomiso de casi $685.000 millones a Cristina Kirchner y otros condenados

De acuerdo con los cálculos realizados por la propia Anses, el beneficio que deberá rehabilitarse de manera provisoria asciende actualmente a aproximadamente 38 haberes mínimos, lo que representa una suma cercana a los 15,3 millones de pesos mensuales.

Desde el Gobierno nacional señalaron que cumplirán con la orden judicial. Sin embargo, aclararon que la Anses mantiene vigente un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la medida cautelar que favoreció a la exvicepresidenta.

Antes de avanzar con la restitución del beneficio, la Anses había solicitado que Cristina Kirchner presentara una caución real, es decir, una garantía respaldada por bienes o activos patrimoniales.

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El planteo del organismo buscaba proteger los intereses del Estado ante la posibilidad de que, en una sentencia definitiva, la Justicia rechazara el reclamo de la expresidenta. En ese escenario, la garantía permitiría recuperar los montos abonados durante la vigencia de la medida cautelar.

No obstante, la nueva intimación judicial obliga al organismo a cumplir con la restitución del pago dentro del plazo establecido, mientras continúa la discusión de fondo.

La prestación había sido dada de baja por el Gobierno de Javier Milei en noviembre de 2024. En esa misma resolución también fue suspendida la asignación vitalicia que cobraba por haber ejercido la Presidencia de la Nación, ambas previstas en la Ley N.º 24.018.

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La decisión administrativa fue firmada por el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, quien fundamentó la medida en la situación judicial de la exmandataria.

La suspensión se produjo luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena contra Cristina Kirchner por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa conocida como Vialidad.

Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia dejó firme esa condena y, en las últimas horas, también confirmó la actualización del monto correspondiente al decomiso de bienes, que ronda los 685 mil millones de pesos.

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Pese a la intimación judicial, la restitución de la pensión no implica una resolución definitiva sobre el conflicto. El pago tendrá carácter provisorio y se mantendrá únicamente hasta que la Justicia dicte una sentencia de fondo respecto de la demanda presentada por Cristina Kirchner contra la resolución que dejó sin efecto sus beneficios previsionales de privilegio.

El litigio continúa abierto y será la resolución definitiva del expediente la que determinará si la exmandataria conserva o pierde en forma permanente el derecho a percibir esas prestaciones.

CS/LT