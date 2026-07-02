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Carlos Maslatón: "Caputo y Milei son una máquina de falsificar moneda"

"Hay 4,5 veces más pesos que en diciembre de 2023. Jamás tuvieron equilibrio ni superávit fiscal alguno", afirmó el analista financiero.

Carlos Maslatón
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El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo “son una máquina de falsificar moneda”.

Hay 4,5 veces más pesos que en diciembre de 2023. Caputo y Milei son una máquina de falsificar moneda”, afirmó en una publicación de la red social “X”.

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“Jamás tuvieron equilibrio ni superávit fiscal alguno”

Además le mienten a la opinión pública y se mienten ellos mismos. Pretendieron ignorar que moneda son billetes, depósitos y toda la deuda en pesos de corto plazo más intereses que crean el BCRA o la Tesorería”, argumentó el consultor.

Jamás tuvieron equilibrio ni superávit fiscal alguno”, remarcó Maslatón.

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Morosidad y “fundición total”

Además comentó una publicación sobre el alto nivel de morosidad en las familias argentinas.

Las deudas acumuladas por estos 7 millones de morosos son impagables. Da igual que los ejecuten, o que traten de hacerlo, no tienen manera de pagar”, aseveró en otra parte de su análisis.

Esto es fundición total y no se arregla con baja de tasa de interés. Se requiere ya quita fuerte de capital, de un 60-70% mediante un desagio general para toda la economía deudora. O bien crear una gran inflación general licuadora al estilo 1982 con tasas de interés bien negativas”.

“El gobierno sufre las consecuencias de endeudarse y de endeudar a todos. El leverage financiero conduce siempre a la catástrofe”, concluyó Maslatón.

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