Durán Barba: "Macri está con ganas de ser candidato pero se siente inseguro"

El analista político Jaime Durán Barba sostuvo que el expresidente Mauricio Macri “está con ganas de ser candidato pero se siente inseguro”.

“Está con ganas de ser candidato pero entre 2005 y 2017 se acostumbró siempre a ganar, y a hacer las cosas sobre seguro”, explicó en declaraciones al streaming BTChina.

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Qué hará Mauricio Macri

“Después ha amagado con lanzarse. Acordate que publicó ese libro ´Segundo Tiempo´. Pero ya al momento de lanzarse, no se va a sentirse seguro y no se lanzará. Me da esa impresión”, evaluó el consultor.

“Estaba muy acostumbrado a un equipo en el que estaban algunos de los miembros del actual gobierno y otras personas que se salieron del PRO, que eran un equipo sólido y entre 2005 y 2017 ganaron las elecciones en todos lados que se presentaron”, recordó Durán Barba.

Y luego completó: “Desde entonces Macri tomó una opción que alejó a alguna de la gente de su entorno, yo pensaría que la más valiosa, y se siente inseguro”.

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PRO

Cuando Jairo Straccia le consultó sobre la situación del PRO, el analista respondió: “Desgraciadamente está en una etapa final. Yo creo que se ha convertido en una especie de último vagón del tren de la Libertad Avanza. Maltratado, porque Milei y ellos han destratado bastante a Mauricio Macri y al PRO, pero siguen ahí”.

“Es su opción ideológica. Y lamentablemente eso que fue en su momento una opción de centro que aglutinaba a gente de distintos lados se radicalizó hacia la derecha y terminó absorbido por la Libertad Avanza. La Libertad Avanza fue absorbiendo a algunas personas pero no hizo un acuerdo con el PRO”, cerró Durán Barba.