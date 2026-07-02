Marinero correntino desapareció tras caer al mar durante un temporal en Santa Cruz

Un dramático despliegue de rescate en aguas del Atlántico Sur mantiene en vilo a una comunidad del interior correntino. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encabezan un intenso operativo de búsqueda y salvamento frente a las costas de la provincia de Santa Cruz para localizar a un tripulante de 46 años que cayó a las aguas heladas.

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El desaparecido fue formalmente identificado como Juan Carlos Gutiérrez, un marinero oriundo de la localidad de Empedrado, Corrientes, quien se encontraba cumpliendo funciones operativas en zona de pesca.

El siniestro se desencadenó el pasado martes mientras el buque pesquero “Luca Mario”, de bandera argentina, navegaba a más de 250 kilómetros de la costa de Puerto Deseado. De acuerdo al parte oficial de la autoridad marítima, las condiciones hidrometeorológicas en la zona eran extremas, registrándose un violento temporal con ráfagas de viento y olas de gran magnitud.

Fue el propio capitán de la embarcación quien emitió la alerta radial de emergencia civil tras constatar la caída del operario correntino desde la cubierta del barco.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a través de su Secretaría de Pesca, emitió un pronunciamiento público en el que manifestó su profundo pesar por el suceso y transmitió su acompañamiento institucional a los familiares del trabajador empedradeño, cuyas tareas de rastrillaje no arrojaron resultados positivos hasta el momento.

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Duras críticas del SOMU por las alertas desoídas

El gremio de los trabajadores del mar utilizó el comunicado de contingencia para canalizar un enérgico reclamo sectorial respecto a las condiciones de seguridad e higiene laboral en los buques de bandera nacional, apuntando de forma directa contra los criterios de navegación implementados por las patronales y los mandos altos en altamar.

“Queremos manifestar nuestro enérgico rechazo hacia los capitanes que ante la recomendación de Prefectura de ponerse a resguardo por inminente temporal hacen caso omiso a dicha recomendación y se quedan en altamar por un poco más de pesca, despreciando así el valor de la vida”, fustigó la comisión directiva del SOMU, vinculando de forma directa el accidente del operario correntino con una presunta negligencia en la conducción de la nave.

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Desde la organización obrera recalcaron que la actividad extractiva en el Mar Argentino se encuentra catalogada internacionalmente como uno de los oficios de mayor riesgo civil, aunque sostuvieron que la tasa de siniestralidad actual podría reducirse de forma drástica si se respetaran los protocolos técnicos de la autoridad de aplicación.

“Hoy en día, teniendo todos los elementos y recomendaciones de la autoridad de aplicación, todos estos siniestros pueden evitarse”, sentenciaron, exigiendo que se investiguen las responsabilidades penales del comando del buque tras la desaparición de Gutiérrez en la maniobra de cubierta.