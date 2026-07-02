Juan Pablo Valdés afirmó que la llegada de Diego Santilli destrabará obras para el NEA

El reordenamiento del gabinete nacional generó repercusiones favorables en la agenda política del Nordeste Argentino (NEA). Durante su participación en el acto de asunción del rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, analizó el nuevo escenario político tras la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, considerándolo una pieza clave para reconfigurar el vínculo bilateral entre la Casa Rosada y las provincias argentinas.

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El mandatario correntino ponderó positivamente el perfil territorial del nuevo funcionario central, destacando su experiencia previa en la articulación de consensos de alcance federal.

“Santilli es una persona que ya ha recorrido y mucho la República Argentina, que ha dialogado con muchos gobernadores, que conoce nuestra problemática y hoy tenemos mucha expectativa y muchas esperanzas”, manifestó Valdés, añadiendo que la presencia institucional del ministro consolidará los mecanismos de gestión del Poder Ejecutivo nacional.

Para la administración provincial, este recambio representa la apertura de un canal de negociación más dinámico para corregir las asimetrías presupuestarias e impulsar los proyectos de desarrollo compartidos con las provincias de Chaco y Misiones, distritos que registran demandas estructurales idénticas en materia de conectividad vial, logística de transporte y acceso a la red de gas natural.

Estrategia conjunta y el financiamiento del segundo puente

“De esta manera nosotros los gobernadores vamos a tener una herramienta de diálogo mucho más fuerte con el Gobierno nacional y poder destrabar obras importantes y poder consolidar los intereses de la región”, fundamentó Valdés, remarcando que el conocimiento técnico que posee Santilli sobre las problemáticas locales acortará los plazos de discusión política.

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En esa línea de prioridades en infraestructura de transporte, el titular del Ejecutivo provincial abordó la situación del proyecto para la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes.

Valdés confirmó que mantiene un esquema de trabajo técnico unificado con su par chaqueño, Leandro Zdero, para gestionar de manera conjunta las autorizaciones operativas que habiliten la llegada de capitales externos, adaptándose a las pautas financieras dictadas por la Nación.

“Estamos trabajando justamente en la llegada de un inversor teniendo los lineamientos que hemos mantenido en diferentes reuniones, donde Nación nos explicó su punto de vista y nosotros le explicamos las necesidades de los correntinos y de los chaqueños”, detalló el gobernador respecto al diseño de la licitación público-privada.

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Valdés concluyó manifestando su optimismo respecto a que la ingeniería financiera logre destrabarse antes del cierre del actual período anual: “Esperemos que para fin de año podamos tener alguna respuesta para nuestros ciudadanos”, auguró sobre el viaducto interprovincial.