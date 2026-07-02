Horario corrido: cómo atenderán los comercios el viernes por el partido de Argentina

Con motivo del trascendental partido que la Selección Argentina de Fútbol disputará este viernes frente a su par de Cabo Verde por la llave eliminatoria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, los comercios del microcentro y los barrios de la capital correntina implementarán una jornada de horario corrido con carácter estrictamente excepcional, modificando el tradicional esquema de doble turno.

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La propuesta, surgida desde las bases sindicales, cosechó el respaldo de los sectores patronales del sector privado. A través de un documento formal, el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Corrientes confirmó que las gestiones se formalizaron ante la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC) y la Federación Económica de Corrientes (FEC).

Las cámaras representativas prestaron conformidad para establecer una franja unificada de atención que se extenderá de 9 a 18.

“La presente iniciativa encuentra fundamento en que ese día a las 19 la Selección Argentina disputará un encuentro correspondiente al Mundial de Fútbol, evento que genera un marcado interés social y convoca a gran parte de la comunidad”, justificaron las autoridades de la entidad gremial respecto a la presentación de notas que se ejecutó a comienzos de semana.

Optimización horaria y consenso entre las partes

La adecuación horaria busca evitar el habitual ausentismo o la caída abrupta de las ventas que suelen registrarse en los minutos previos a los eventos deportivos de alta relevancia masiva, ordenando el flujo de clientes en las horas previas al pitazo inicial de la FIFA.

Desde el sindicato mercantil remarcaron que el diseño de esta jornada continua representa un beneficio logístico mutuo que preserva la rentabilidad sin descuidar el bienestar del capital humano de las firmas. “La implementación de horario corrido constituye una alternativa razonable que permite optimizar la jornada laboral y brindar una mejor organización de la actividad comercial”, señalaron los voceros del sector.

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La medida de contingencia permitirá que tanto los operarios de los salones de ventas como los propios empleadores puedan liberar las dependencias comerciales con el margen de tiempo necesario para movilizarse hacia sus hogares.

El objetivo explícito de la flexibilización es “posibilitar que trabajadores y empleadores puedan compartir este acontecimiento deportivo de relevancia nacional”, minimizando el impacto en el sistema de transporte urbano durante la franja de mayor concentración de tránsito en la capital.