Larroza asumió como rector de la UNNE hasta 2030: “Los invito a construir la Universidad que nos merecemos”

Gerardo Omar Larroza asumió este miércoles como rector de la Universidad Nacional del Nordeste para el período 2026-2030, luego de haber sido reelecto por la Asamblea Universitaria el pasado 16 de junio.

El acto se realizó en el Aula Magna “Dr. Raúl Alfonsín” del Campus Resistencia de la UNNE, donde Larroza formalizó la toma de posesión del cargo acompañado por los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés, quienes participaron de la firma del acta.

“Asumo hoy la inmensa responsabilidad de continuar conduciendo los destinos de nuestra querida Universidad del Sol. Lo hago con humildad y convicción sobre el rol que nos toca jugar en este tiempo histórico”, expresó Larroza durante su discurso.

Un nuevo período al frente de la UNNE

La ceremonia comenzó pasadas las 9 de la mañana con la lectura de salutaciones y declaraciones de interés. Luego, se entonó el Himno Nacional Argentino, interpretado por Adrián Eduardo Pérez en guitarra y Leonardo “Tito” Luque en bandoneón.

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Desde la locución, se destacó que la toma de posesión del cargo de rector de la Universidad Nacional del Nordeste representa “un hito de profunda relevancia estatutaria y un acto cargado de simbolismo republicano”.

Posteriormente, se leyó el acta correspondiente al período 2026-2030, que fue rubricada por Larroza junto a Zdero y Valdés.

Autoridades universitarias y presencia institucional

El acto contó con una amplia presencia de autoridades de la Universidad. Participaron el vicerrector de la UNNE, José Basterra; decanas y decanos de las distintas facultades; secretarias y secretarios generales; subsecretarios; directores de la Universidad; y representantes de áreas académicas, administrativas y de gestión.

También estuvieron presentes referentes de institutos de investigación, centros regionales y distintas dependencias de la institución, en una ceremonia que marcó el inicio formal del nuevo mandato de Larroza.

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“Continuar conduciendo los destinos de nuestra universidad”

En su discurso, el rector reelecto trazó los principales lineamientos de su segunda gestión al frente de la UNNE y remarcó la responsabilidad institucional de conducir una universidad pública con presencia estratégica en Chaco y Corrientes.

“Asumo hoy la inmensa responsabilidad de continuar conduciendo los destinos de nuestra querida Universidad del Sol”, sostuvo Larroza.

Además, señaló que lo hace “con humildad y convicción”, en un contexto que definió como un “tiempo histórico” para la educación superior, la investigación, la formación profesional y el compromiso social de la Universidad.

El mensaje final de Larroza

Hacia el cierre de su intervención, Larroza recordó palabras del papa Francisco vinculadas al rol de la educación y la formación humana.“Eduquen con la misión de construir puentes de esperanzas, con los tres saberes que tenemos los seres humanos: el saber de la cabeza, del corazón y los saberes de las manos”, citó.

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Luego completó la idea con una convocatoria a formar profesionales con una mirada más integral: “Tienen el desafío de formar no solo líderes de laboratorio, sino líderes más humanos”.

Finalmente, cerró su discurso con un llamado a la comunidad universitaria: “Con estas premisas, los invito a construir entre todos, la Universidad que nos merecemos”.

Tras las palabras del rector, los gobernadores de Chaco y Corrientes hicieron entrega de presentes institucionales. La ceremonia finalizó con una imagen de fondo vinculada al encuentro de Larroza con Francisco y con el mensaje de construir una universidad pública orientada a la formación académica, científica y humana.