El fiscal Sabadini defendió su pliego ante el Senado: “Soy caprichosamente obstinado”

El fiscal federal Patricio Sabadini defendió este miércoles su pliego para fiscal de una Unidad Fiscal de Resistencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, en el marco del tratamiento de postulaciones para cubrir cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.

Durante su exposición, repasó su trayectoria, habló de su rol actual en la Unidad de Delitos Complejos, reivindicó el funcionamiento del nuevo sistema acusatorio y respondió preguntas de los senadores. Uno de los momentos centrales se dio cuando la senadora Carolina Losada le consultó por las impugnaciones presentadas en su contra, entre ellas las vinculadas a supuestas demoras en causas relacionadas con el entorno de la familia Sena.

Sabadini sostuvo que el expediente de “Sueños Compartidos”, que terminó prescripto, “nunca pasó” por sus manos durante su gestión y afirmó que, cuando la Fiscalía tomó intervención, “la causa estaba prescripta”.

“Quiero sumar la palabra obligación y rendir cuentas”

Al comenzar su intervención, agradeció la posibilidad de exponer ante los integrantes de la comisión y planteó que la audiencia pública no solo representa un honor institucional, sino también una instancia de responsabilidad frente al Parlamento y la ciudadanía. “Quiero sumar la palabra obligación y rendir cuentas. No olvidemos que somos funcionarios públicos”, expresó.

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En ese sentido, el fiscal señaló que su presentación implicaba una “autorreferencialidad obligada”, no solamente por control parlamentario, sino porque "evidentemente sé que la ciudadanía está conectada, por control ciudadano".

Su recorrido en la Justicia chaqueña y federal

Sabadini recordó que se recibió en la Universidad de la Cuenca del Plata y que en 2005 ingresó al Poder Judicial de la provincia del Chaco como secretario letrado por concurso en la Cámara de lo Criminal de Charata.

“En el año 2005 pude ingresar al Poder Judicial de la provincia del Chaco como secretario por concurso, secretario letrado en la Cámara de lo Criminal de la ciudad de Charata, una ciudad pujante, cuarta o tercera ciudad de la provincia, a 300 kilómetros de Resistencia”, repasó.

Sobre esa etapa, destacó que comenzó muy joven a trabajar dentro del proceso penal chaqueño, en una provincia que ya contaba con sistema acusatorio desde 2004.

“Tuve la posibilidad, con 22 años, de empezar a profundizar y tener conocimiento de lo que es el proceso penal, ya con un sistema acusatorio implementado en la provincia del Chaco desde 2004. Era muy joven, aprendí mucho de mis jefes, aprendí también de los errores que uno comete. Los errores de la vida no determinan la identidad de las personas. Lo acaba de decir hace unas semanas Su Santidad”, afirmó.

Luego recordó que en 2011 accedió por concurso al cargo de fiscal federal con competencia electoral, función que mantiene hasta la actualidad. “Pude acceder por concurso, antecedentes y oposición. Recuerdo haber rendido el concurso con 27 años. El proceso fue tedioso, gastritis nerviosa de tres años. Con 30 años pude jurar como fiscal federal con competencia electoral hasta el día de la fecha”, indicó.

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“Tengo amor por el Ministerio Público Fiscal”

Sabadini también hizo referencia a concursos anteriores y a su decisión de continuar dentro del Ministerio Público Fiscal. Recordó que llegó a contar con acuerdo del Senado para otro cargo, pero que priorizó permanecer en la Fiscalía.

“Rendí para el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, en el cual tuve acuerdo del Parlamento, del Senado. El pliego estuvo y uno debe manifestar la verdad: he presentado un escrito en el cual tenía causas pendientes en la Fiscalía Federal que necesitaba que lleguen a buen puerto”, explicó.

“No fue que el pliego no salió por cuestiones políticas o de enemistad, sino que yo mismo he solicitado al Poder Ejecutivo si podía, hasta terminar esas investigaciones, poder continuar”, expresó y sostuvó: “Tengo que confesar: tengo amor por el Ministerio Público Fiscal. Me costó mucho tomar la decisión de renunciar a un pliego ya avalado por el Senado y quedarme en mi casa, que considero que es el Ministerio Público Fiscal”,.

La Unidad de Delitos Complejos y la jurisdicción de Resistencia

Sabadini explicó que la provincia del Chaco se encuentra dividida en dos jurisdicciones federales: la de Presidencia Roque Sáenz Peña, que abarca la mayor parte del territorio provincial, y la de Resistencia, con incidencia sobre una zona estratégica vinculada a la hidrovía.

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“La provincia del Chaco se divide en dos jurisdicciones. Hoy en día la jurisdicción Peña ocupa prácticamente el 70% del territorio de la provincia del Chaco. No por eso menos importante es la de Resistencia, que linda con la hidrovía desde el norte de la provincia del Chaco hasta el límite con Santa Fe y el norte con Formosa”, explicó.

“En este momento estamos atravesando la implementación del sistema acusatorio desde diciembre de 2025. Estoy a cargo de la Unidad de Delitos Complejos, conservo todavía la competencia electoral como fiscal federal, pero actualmente también estoy como titular de la Unidad de Delitos Complejos y también a cargo de la transición, que quiere decir las causas viejas que vienen del código viejo”, señaló.

“Hoy ya dejamos de ser moscardones molestos del juez, sino que ya tenemos una responsabilidad que es la dirección de las investigaciones. Hoy, con el código nuevo, se le da una preponderancia enorme al rol de la víctima, la división de roles, y el fiscal puede tener contacto directo con la víctima, con el acusado, y ya desprenderse un poco del papel y de ser meros consultores de los jueces y también controladores de los jueces”, afirmó.

“Soy caprichosamente obstinado”

Al hablar de su perfil profesional, Sabadini reconoció virtudes y defectos, y remarcó el acompañamiento de su familia y de su equipo de trabajo: “No quiero dejar de destacar el apoyo de la familia. Es imposible que uno haya llegado a este momento si no tiene el pilar de la familia, el pilar del equipo de trabajo que me acompaña”.

“Con las virtudes todas de ellas, los errores quizás, no con certeza, son de quien les habla. En la Fiscalía, con las herramientas con las que contamos, hacemos lo que podemos y creo que en algunas causas, sobre todo sensibles para la opinión pública, hemos llegado a buen puerto y en otras no”, manifestó.

“¿Qué es lo que yo puedo tener como virtud y también como defecto? Soy caprichosamente obstinado, soy obsesivo de mis investigaciones. Y bueno, en cierto sentido también me trajo aparejados problemas de salud. Es como que el bombero se queje del fuego. La verdad que uno asume el riesgo, el compromiso y la responsabilidad que intenta tener todos los días en realizar su trabajo. Representamos los intereses de la generalidad”, sostuvo.

La pregunta de Losada por las impugnaciones

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia se produjo cuando la senadora Carolina Losada le preguntó por las impugnaciones presentadas contra su pliego. En particular, mencionó planteos vinculados al caso Cecilia y a posibles demoras.

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Sabadini respondió que ya había contestado oportunamente cuando se le corrió traslado de las impugnaciones, pero decidió ampliar su explicación ante la comisión. “Concretamente ese caso es un desprendimiento de la causa Sueños Compartidos, que se inicia antes de mi llegada como fiscal a la Fiscalía Federal”, explicó.

“Fue tramitado por un fiscal subrogante en aquel momento, luego de la renuncia, por estar juzgado por crímenes de lesa humanidad, del anterior fiscal, que era titular, y con otro juez federal”, señaló.

“Nunca el expediente pasó por mis manos”

Al responder sobre la causa, Sabadini sostuvo que tomó conocimiento formal del expediente cuando la jueza corrió vista a la Fiscalía, ya en un contexto posterior. “¿Qué ocurre cuando surge este crimen? La jueza nos corre traslado de la existencia de este expediente. Durante mi gestión nunca pasó ese expediente por mis manos. Y nos corre vista ante nuestra sorpresa”, afirmó.

Luego indicó que existía una orden previa de la Cámara Federal para que el juez interviniente corriera vista a la Fiscalía, pero que, según su explicación, esa manda no se había completado. Aclaró, de todos modos, que no pretendía desentenderse del funcionamiento general del sistema judicial.

“Paralelamente se había iniciado una causa por lavado de dinero, por el flujo de dinero que era inyectado a la familia Sena, la cual sí se pidió la elevación a juicio”, sostuvo. Respecto del expediente de “Sueños Compartidos”, insistió en que la causa ya se encontraba prescripta cuando la Fiscalía intervino.

El antecedente de “Sueños Compartidos”

La explicación de Sabadini se vincula con la causa federal conocida como “Sueños Compartidos”, en la que habían sido imputados, entre otros, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar Quintín Gómez.

En septiembre de 2024, la jueza federal Zunilda Niremperger declaró la prescripción de esa causa por trata de personas vinculada al programa “Sueños Compartidos” y dictó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados. La decisión se basó en el transcurso del tiempo suficiente para que la acción penal quedara extinguida.

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Según los antecedentes del expediente, los hechos investigados databan de 2008 y el primer llamado a indagatoria se produjo recién en 2024, un plazo que superaba el máximo previsto para ese tipo de delitos. La defensa de Sena y Acuña había planteado la extinción de la acción penal por violación del derecho a ser juzgados en un plazo razonable.

Ese contexto fue el que volvió a aparecer durante la audiencia pública en el Senado, a partir de las impugnaciones formuladas contra el pliego de Sabadini.

Ganancias: “No voy a ser cínico”

Durante la audiencia, Sabadini también fue consultado por el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de integrantes del Poder Judicial. “No voy a ser cínico: es un tema muy incómodo para el Poder Judicial. Pero bueno, vox populi, vox Dei. La voluntad del pueblo ya fue manifestada a través de la ley y, si es una obligación, uno está de acuerdo con que se pague Ganancias. Es una cuestión de igualdad”, expresó.

“No quería dejar de destacar, para no caer en un cinismo, que sí, es un tema muy incómodo. Eso no hay que negarlo. Pero tenemos una obligación. Hay una voluntad del pueblo a través de una ley que debemos cumplir. Debemos pagar Ganancias”, afirmó.

Godoy: “Es fundamental para tener un desarrollo democrático de la Justicia”

Tras las audiencias, el senador chaqueño Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza, hizo un balance del proceso de análisis de pliegos en la Comisión de Acuerdos. “Fue muy positivo, en especial también para nosotros en la provincia del Chaco. Tuvimos algunos pliegos que efectivamente impactan en la eficiencia y en los cargos que tenemos para nombrar en el Chaco”, señaló.

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“Esta es la posibilidad que tiene la ciudadanía de conocer cuál es la experiencia, los antecedentes y la idoneidad de cada uno de los postulantes. Es fundamental para tener un desarrollo democrático de la Justicia de nuestro país”, dijo.

“Esto muestra la clara decisión del Gobierno de querer prestar un buen servicio de Justicia a toda la población del pueblo argentino. Se materializa en esto, en decisiones y en avances en los nombramientos de todo el país, y en tomar decisiones que nos hagan un país más justo, más serio, más sostenible en el tiempo, más estable, que nos permita crecer y vivir en paz a todos”, afirmó.

“Sin dudas lleva un atraso muy largo. Muchos de los concursos se rindieron en 2018, 2019. Son muchos años de espera para estos postulantes y creo que estamos dando una respuesta satisfactoria”, indicó.

Qué pasará ahora con el pliego

La exposición de Sabadini se dio en una semana de actividad intensa para la Comisión de Acuerdos, que analizó más de una veintena de postulaciones judiciales correspondientes a distintas jurisdicciones del país. El proceso continuará con el estudio de cada pliego dentro de la comisión. Si obtiene dictamen favorable, la postulación deberá ser tratada luego por el pleno del Senado de la Nación, que tiene la facultad constitucional de prestar acuerdo para las designaciones judiciales y del Ministerio Público.