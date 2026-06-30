El Ejército prohíbe críticas, quejas y "conductas incompatibles con decoro" en redes sociales de militares

El Ejército emitió una directiva que establece criterios para el uso de redes sociales y plataformas digitales por parte de su personal. La medida se incluye como anexo en una comunicación del área de comunicación institucional y detalla límites específicos para las publicaciones.

La instrucción prohíbe al personal militar publicar planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas relacionadas con la institución. Las autoridades indican que toda inquietud debe canalizarse por las vías internas reglamentarias.

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También se impide difundir imágenes, videos o información que expongan instalaciones militares, dispositivos de seguridad, armamento, depósitos, sistemas, rutinas operativas u otros elementos. Estas acciones podrían comprometer la seguridad física de los cuarteles o vulnerar medidas de contrainteligencia. La prohibición alcanza a información reservada, clasificada o de circulación restringida, independientemente del nivel de privacidad de la plataforma.

Fuentes del Ejército explicaron que el objetivo consiste en orientar al personal sobre el uso responsable de las redes sociales en el ámbito personal. La directiva establece principios, límites y responsabilidades que rigen la conducta como militar en el entorno digital.

Decoro, disciplina y profesionalismo, las virtudes miltares que se exgen también en redes sociales

Los oficiales, suboficiales y soldados no deben realizar publicaciones que reflejen conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, especialmente cuando se identifique al autor como integrante de la fuerza.

El comunicado, de cuatro carillas, lleva la firma del secretario general del Ejército, el general de brigada Roberto Martín Baroni.

Prohibido mostrar o compartir posicionamientos políticos

Entre las conductas prohibidas se encuentran las manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario que comprometan la neutralidad institucional. Esto aplica a comentarios, posteos, historias o estados; es decir, es independiente de los medios o canales que se usen. También se prohíbe compartir o amplificar contenidos de terceros que incurran en las conductas descriptas, cuando la acción vincule al personal con dichos contenidos.

Otras restricciones incluyen hacer declaraciones, entrevistas o posteos en condición de militar sin autorización, arrogarse la representación del Ejército o de un sector de la fuerza, y realizar actividades comerciales que exhiban la condición de militar o el uso del uniforme. Se impide además compartir con medios de prensa material obtenido en el ejercicio de la función sin autorización de la cadena de comando.

Se obliga a denunciar publicaciones que puedan afectar la imagen del Ejército

La directiva señala que, ante publicaciones de terceros que afecten la imagen institucional o comprometan la seguridad, el personal debe informar a su superior inmediato. No se deben realizar acciones reactivas individuales sin instrucción expresa de la cadena de comando.

El Ejército fundamenta la medida en el alcance y la capacidad de difusión de las redes sociales; señala que las publicaciones pueden reproducirse fuera de contexto o viralizarse.

Las disposiciones alcanzan a todo el personal militar y civil, y enfatizan la responsabilidad individual en la preservación de la imagen y la seguridad institucional. La instrucción retoma criterios que se vienen aplicando desde 2009.