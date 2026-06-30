Las Fuerzas Armadas recibirán una actualización de salarios en julio gracias a la incorporación de un bono por título, establecido a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 473/2026 que se publicó el pasado 17 de junio. Es un adicional de hasta el 25% sobre el haber mensual, que tiene el objetivo de incentivar la formación académica y profesionalización de los militares.

Este suplemento alcanza al personal militar del cuadro permanente y reemplaza al incremento anterior, que se trataba de un suplemento por título terciario previsto por la Ley para el Personal Militar. La liquidación del mismo comenzará el próximo mes y estará sujeta a la situación administrativa de cada integrante.

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Fuerzas Armadas: de qué trata el nuevo bono por formación académica

A partir del 1 de julio, el personal militar que cuenta con un título relacionado a sus funciones oficiales accederá al incremento adicional en su salario. Sin embargo, la medida del Gobierno Nacional explica que el porcentaje dependerá del nivel de estudio alcanzado, por lo que la escala fue establecida de la siguiente forma:

–Tecnicaturas o títulos superiores equivalentes: 10% del haber mensual.

–Títulos universitarios de grado: 15% del haber mensual.

–Posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados: 25% del haber mensual.

A partir del 1 de julio, el personal militar que cuenta con un título relacionado a sus funciones oficiales accederá al incremento adicional en su salario.

El Poder Ejecutivo busca contribuir a la capacitación de los militares para que sean especialistas en áreas como ciberseguridad, derecho internacional humanitario, informática, ingeniería, logística y medicina. Además, este beneficio también se extenderá a militares retirados y pensionados que hayan obtenido la titulación antes de su retiro.

El salario mínimo llegó a $367.800 en junio y volvió a quedar por debajo de la inflación mensual

Cómo quedarán los sueldos de los militares con el nuevo bono

Así serán los valores finales de los sueldos de las Fuerzas Armadas, según su cargo y nivel de título alcanzado:

–Teniente General, Almirante y Brigadier General: entre $316.123 y $790.307

–General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: entre $281.912 y $704.780.

–Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: entre $224.978 y $562.444.

–Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: entre $195.607 y $489.018.

–Suboficial Mayor: entre $158.061 y $395.152.

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–Capitán y Teniente de Navío: entre $127.630 y $319.076.

–Teniente y Teniente de Corbeta: entre $102.342 y $255.854.

–Cabo Primero: entre $88.037 y $220.092.

–Voluntario de Primera y Marinero de Primera: entre $74.220 y $185.550.

–Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: entre $68.684 y $171.710.

JSM / ds