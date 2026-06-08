Agenda presidencial: Javier Milei encabeza un tributo al Rebe de Lubavitch y viaja a Córdoba por ejercicios militares

El Gobierno nacional entra en una semana de intensa actividad simbólica y estratégica: el presidente Javier Milei buscará consolidar sus pilares de gestión a través de una agenda que combina el compromiso espiritual, que lo ha caracterizado desde el inicio de su mandato, con el fortalecimiento de la cooperación en defensa con las potencias occidentales.

Su actividad comenzará este lunes a las 21:30 en el Palacio Libertad. Allí, Milei será el orador principal en el "Tributo al Rebe de Lubavitch", con motivo del 32º aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson.

A juicio del mandatario, esta participación trasciende lo protocolar. Su estrecha relación con esta corriente religiosa —que incluyó una visita a Ohel tras ganar las elecciones— es un sello distintivo de su perfil personal y político.

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Con este acto, la Casa Rosada busca ratificar su alianza inquebrantable con el Estado de Israel y fortalecer el tejido social con la comunidad judía en Buenos Aires.

Rebe de Lubavitch fue el séptimo líder de la dinastía jasídica Jabad-Lubavitch

El caso Michelli y el "capricho" de Milei

El enfoque del Presidente, a mitad de semana, se trasladará a la provincia de Córdoba. Este miércoles, Milei se trasladará al interior del país para presenciar la etapa operativa del ejercicio militar conjunto "Daga Atlántica".

Se trata de un programa de adiestramiento binacional entre Argentina y los Estados Unidos, que fue formalmente autorizado por el Gobierno nacional. El objetivo central es robustecer la interoperabilidad entre ambas fuerzas armadas, un paso que analistas y fuentes diplomáticas interpretan como un gesto de alineamiento geopolítico con la Casa Blanca.

La Daga Atlántica es un ejercicio militar combinado de operaciones especiales que se realiza entre las Fuerzas Armadas de Argentina y las de Estados Unidos

A partir de lo que confirmaron, el mandatario no estará solo en su recorrida por las unidades militares: lo acompañarán el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el jefe del Ejército, Carlos Presti.

MV