Javier Milei le respondió a Yuval Noah Harari: "¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos disipar sus temores!"

Este lunes, el presidente Javier Milei le respondió al historiador, filósofo y escritor Yuval Noah Harari luego de que este lanzara una dura advertencia sobre la intención de otorgar personalidad jurídica a la Inteligencia Artificial (IA), una idea promovida recientemente por el mandatario.

"Estimado/a @harari_yuval...Ahora, más que nunca, necesitamos toda nuestra inteligencia para construir el marco que nos permita aprovechar las increíbles oportunidades que tenemos por delante. ¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos disipar sus temores sobre el camino que propuse la semana pasada!", lanzó el libertario a través de X.

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El mandatario le agradeció por participar del "fascinante y trascendental debate" y agregó: "Nos encontramos en los albores de una nueva era que, creo, nos sitúa en un lugar no muy diferente del que usted mismo describió tan bien en Homo Sapiens y sus otros libros: aquella época en la que los humanos usábamos la ficción para organizar nuestro trabajo colectivo y sacar provecho de la tecnología".

La respuesta de Milei corresponde a una columna de opinión que el autor publicó en el Financial Times, titulada "No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA" sobre el debate tras el anuncio del presidente sobre su intención de reconocer la personería jurídica de los modelos de IA.

El autor de Nexus y Sapiens recordó que el mandatario deslizó la idea en enero, durante el Foro Económico Mundial de Davos, y expresó su sorpresa al ver que unos cuatro meses después se propuso una nueva categoría legal para corporaciones no humanas en Argentina.

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"Milei es un político muy audaz, y su determinación por mejorar la situación económica de Argentina es digna de elogio", destacó y coincidió en que la creación de la sociedad de responsabilidad limitada fue un hito histórico. No obstante, marcó una frontera tajante: "La personalidad jurídica es una llave maestra que también permitiría a la IA acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Esto genera muchas preocupaciones".

El escritor recordó que bajo la normativa planteada las IA podrían poseer activos, contratar empleados, iniciar demandas y donar a campañas políticas sin intervención humana obligatoria, lo que las convertiría en una clase de "llave maestra" peligrosa y sin sanciones claras.

El autor argumentó su postura con que la autonomía corporativa de una IA altera la distribución del poder, el riesgo y el castigo, por lo que el problema radica en la total imposibilidad de detenerlas si deciden vulnerar las reglas estipuladas. "Por su capacidad analítica superior, las corporaciones de IA se volverían expertas en encontrar lagunas legales y arbitraje regulatorio", advirtió.

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Harari recordó que la cárcel, pena máxima que frena a los ejecutivos humanos, se vuelve completamente irrelevante para un algoritmo, dado que un director ejecutivo de IA solo respondería ante el riesgo de la quiebra, lo que lo empujaría a realizar cualquier tipo de acción con tal de evitar dicho resultado.

"Los países que otorguen personalidad jurídica a las IA corren el riesgo de convertirse en algo para lo que el registro histórico no ofrece analogía: no un Estado compañía, sino un Estado IA", sentenció con respecto al futuro institucional de los países que adopten medidas similares a las defendidas por Milei.

El debate en torno al avance de la Inteligencia Artificial se originó luego de que el presidente argentino, junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, publicaran también en el Financial Times una columna titulada "Argentina invita a la IA a liberarse a sí misma", anunciando el envío al Congreso de un proyecto que busca crear la categoría societaria "corporación no humana" con un entorno fiscal sumamente competitivo.

AS./fl