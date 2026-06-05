Inteligencia Artificial: ocho de cada diez personas ya la usan, pero el 54% desconfía de la información que produce

Mientras el Gobierno nacional apuesta a convertir a la Argentina en uno de los polos mundiales para el desarrollo de inteligencia artificial, la sociedad parece estar recorriendo un camino bastante más complejo que el entusiasmo tecnológico que domina los discursos oficiales.

En una columna publicada esta semana en el diario británico Financial Times, el presidente Javier Milei defendió la necesidad de mantener a la inteligencia artificial libre de regulaciones prematuras y anunció iniciativas orientadas a atraer inversiones tech a través de beneficios fiscales y marcos jurídicos especiales. La propuesta forma parte de la estrategia oficial para impulsar proyectos de IA, centros de datos e infraestructura tecnológica bajo esquemas similares al denominado "Súper RIGI".

Mientras la política discute cómo acelerar la llegada de inversiones, los argentinos ya están resolviendo la cuestión de cómo convivir con una tecnología que se instaló en tiempo récord en la vida cotidiana.

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Alerta sobre la IA: “Hay que poner al humano por delante de la tecnología”

Los datos surgen de la segunda edición de la encuesta WIN World AI Index 2026, elaborada por la consultora Voices! y la red WIN. Para Argentina, el relevamiento muestra que localmente ya se alcanzó un nivel de adopción del 80%, ubicándose entre los países con un uso extendido de IA.

La cifra resulta notable si se considera que apenas dos años atrás ChatGPT sólo era una novedad para los entusiastas tecnológicos. Hoy “se utiliza para buscar información, redactar textos, resumir documentos, estudiar, programar, crear contenidos o resolver tareas cotidianas”.



Desconfío de los resultados de la IA

Pero la expansión acelerada no vino acompañada por una confianza equivalente. La principal paradoja que revela el estudio es que, aunque la mayoría ya incorporó estas herramientas a su rutina, más de la mitad de los usuarios argentinos desconfía de la información que producen. Apenas el 46% dice confiar en la veracidad de las respuestas generadas por sistemas como ChatGPT, Copilot o Claude, mientras que el 54% manifiesta tenerle “dudas” o “desconfianza”.

"La adopción tecnológica está avanzando más rápido que la legitimidad cultural", resumió Constanza Cilley, directora ejecutiva de Voices!, al analizar los resultados.

¿De qué hablamos cuando hablamos con la inteligencia artificial?

La tensión se observa también en otros indicadores: a pesar de que la IA suele presentarse como una herramienta para aumentar la productividad, solo el 54% de los argentinos considera que efectivamente los vuelve más eficientes, un porcentaje considerablemente inferior al promedio global.

Tampoco existe una aceptación social plena. Apenas el 38% de los encuestados asegura sentirse alentado por su entorno a utilizar estas tecnologías, una cifra que refleja cierta incomodidad cultural frente a herramientas que avanzan más rápido que los consensos sobre su uso.



Los miedos al algoritmo

Las preocupaciones tampoco desaparecen a medida que crece la familiaridad con estas plataformas. El temor más extendido es la desinformación. El 58% de los argentinos cree que la inteligencia artificial puede contribuir a crear y difundir información falsa. Entre las mujeres, ese porcentaje asciende al 62%.

No se trata de una inquietud abstracta. La proliferación de imágenes falsas, videos manipulados y contenidos sintéticos cada vez más difíciles de distinguir de la realidad transformó la discusión sobre la IA en un debate sobre la confianza pública.

El segundo gran temor sobre la IA está vinculado al empleo

Más de la mitad de los encuestados -54%- considera que la inteligencia artificial podría reemplazar puestos de trabajo humanos.

La preocupación aparece en momentos en que empresas de todo el mundo comienzan a incorporar agentes automatizados, asistentes inteligentes y sistemas capaces de realizar tareas administrativas, analíticas y creativas que hasta hace poco parecían exclusivas de las personas.

A ello se suma otro dato relevante: el 50% manifiesta preocupación por problemas de seguridad asociados a estas tecnologías. Sin embargo, el estudio también muestra una evolución interesante. En comparación con 2025, crecieron los niveles de confianza, aceptación e interés por la IA, mientras los temores permanecieron relativamente estables.

La sociedad parece estar atravesando una etapa de adaptación: utiliza la tecnología porque le resulta útil, aunque todavía no termina de decidir cuánto confiar en ella.

¿Chau terapia? Cuando la inteligencia artificial escucha

Durante años, la inteligencia artificial fue presentada como una herramienta para automatizar tareas, procesar datos o responder preguntas. Sin embargo, los resultados del WIN World AI Index 2026 muestran que está empezando a desempeñar también un papel inesperado: interlocutor emocional.

En Argentina, el 31% de las personas asegura haber conversado con sistemas de IA para desahogarse, hablar de temas personales o pedir consejos no técnicos. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, la cifra alcanza al 40%. En cambio, lo hace apenas uno de cada cinco (20%) de los mayores de 65 años.

Sigmund Freud. ¿Los argentinos dejarán la terapia tradicional para hablar con un chatbot?

El fenómeno es especialmente frecuente entre quienes trabajan de manera remota, donde el porcentaje llega al 44%, y entre personas menos satisfechas con sus vínculos personales.

La tendencia abre interrogantes. ¿Puede una máquina ofrecer contención emocional? ¿Qué ocurre cuando una parte de las conversaciones íntimas deja de producirse entre personas y pasa a realizarse con algoritmos? Para Constanza Cilley, directora de Voices!, el fenómeno refleja una transformación cultural profunda. "La tecnología ya no solo organiza tareas o responde preguntas: empieza también a ocupar funciones tradicionalmente humanas, como escuchar, acompañar o conversar", señala.

La expansión de estos usos coincide con un escenario global atravesado por debates sobre soledad, aislamiento social y nuevas formas de interacción digital. La inteligencia artificial ya no es únicamente una herramienta. Para millones de usuarios empieza a convertirse, también, en una presencia cotidiana.