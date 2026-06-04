El CEO de Nvidia advierte: "La IA no va a reemplazarte, va a acosarte y micromanejarte"

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el empleo volvió al centro de la escena en Estados Unidos tras las declaraciones de Jensen Huang, CEO de Nvidia, una de las compañías clave del desarrollo tecnológico actual. El ejecutivo habló sobre el futuro del trabajo, el rol de los agentes de IA y las preocupaciones crecientes de los empleados frente a la automatización.

Durante un panel en la facultad de negocios de la Universidad de Stanford, Huang describió cómo imagina la convivencia entre humanos y sistemas inteligentes en las empresas. “Sus agentes (de IA) los acosan, los micromanejan y ustedes están más ocupados que nunca”, dijo. Y añadió: “Hacemos las cosas más rápido, a mayor escala y pensamos en hacer cosas que nunca imaginamos”.

Las declaraciones se dan en un contexto de fuerte división entre los líderes tecnológicos. Mientras algunos directores ejecutivos advierten sobre un colapso de los empleos de oficina, otros sostienen que la IA potenciará el desempeño humano y abrirá nuevas oportunidades laborales.

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Huang se ubica claramente en este último grupo. Para el CEO de Nvidia, los agentes de inteligencia artificial no actuarán como reemplazos de los trabajadores, sino como una figura similar a la de un jefe exigente que monitorea tareas, tiempos y resultados de manera permanente.

La IA como supervisor permanente del trabajo humano

Con 63 años y una fortuna estimada en 167 mil millones de dólares, Huang es una de las voces más influyentes del sector. Nvidia, valuada en 4,8 billones de dólares, capitalizó el auge de la computación acelerada por GPU y se convirtió en una de las compañías más grandes del mundo.

Desde esa posición, el directivo rechaza la idea de que la inteligencia artificial vaya a destruir empleos o perjudicar a la economía estadounidense. Sostiene que la tecnología amplía el alcance del trabajo humano en lugar de reducirlo.

“El hecho de que ahora contemos con asistentes de IA para ayudarnos nos permite explorar más espacio, realizar un mejor trabajo, hacer las cosas a mayor escala, de forma más rentable y, en definitiva, hacer las cosas mejor”, afirmó el CEO de Nvidia.

Nvidia supera los 4,8 billones de dólares de valuación y concentra gran parte del mercado global de chips para IA.

Huang reconoció que algunos puestos quedarán obsoletos, como ocurrió en otras transformaciones tecnológicas. Sin embargo, planteó que el saldo general será positivo y que el mercado laboral terminará siendo más grande.

“Creo que al final vamos a crear más empleos”, sostuvo. Y agregó: “Habrá más gente trabajando al final de esta revolución industrial que al principio de la misma”.

Uno de los puntos centrales de su mensaje apunta a una confusión habitual entre los trabajadores. El consejo del ejecutivo es no identificar el trabajo con las herramientas que se utilizan para hacerlo, incluso cuando esas herramientas sean sistemas de inteligencia artificial cada vez más sofisticados.

Miedo laboral, despidos y una advertencia a largo plazo

A pesar del optimismo de Huang, la preocupación entre los empleados es real. El freno en nuevas contrataciones y los recortes de personal asociados a la adopción de IA alimentan un clima de incertidumbre en el mercado laboral estadounidense.

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Un informe reciente de ADP Research reveló que solo uno de cada cinco trabajadores creía que su empleo estaría a salvo de desaparecer en 2025. Esa percepción genera resistencia interna en muchas organizaciones.

Según un estudio de la agencia de IA Writer junto a Workplace Intelligence, el 29% de los empleados admitió haber saboteado iniciativas vinculadas a la inteligencia artificial por temor a quedar obsoletos.

Las proyecciones a corto plazo tampoco despejan las dudas. Un documento de trabajo de la Oficina Nacional de Investigación Económica indicó que el 44% de los directores financieros de empresas estadounidenses planea realizar recortes de empleo relacionados con la IA en 2026.

El mismo análisis estima que se eliminará el 0,4% por ciento de los puestos de trabajo, unos 502.000 empleos, lo que representa un aumento de nueve veces frente a los 55.000 despidos vinculados a la IA registrados en 2025.

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Frente a este escenario, Huang buscó transmitir calma y una mirada de largo plazo. Considera que esta transformación será comparable a la revolución industrial y que, con el tiempo, los beneficios superarán a los costos iniciales.

“Lo que quiero asegurarme de que todos hagamos es reconocer que la gente está realmente preocupada por sus empleos”, dijo en el podcast de Lex Fridman, y añadió: “Solo quiero recordarles que el propósito de su trabajo, y las tareas y herramientas que usan para realizarlo, están relacionados, no son lo mismo”.

El CEO cerró su reflexión con una referencia personal que resume su postura frente al cambio tecnológico. “Soy el director ejecutivo de tecnología con más años de servicio en el mundo: 34 años”, afirmó. Y cerró: “Las herramientas que he utilizado para desempeñar mi trabajo han cambiado continuamente en los últimos 34 años, y a veces de forma bastante drástica”.

rv / ds