Un millonario alertó sobre el estallido de la "burbuja" de la Inteligencia Artificial

El multimillonario inversionista Ray Dalio afirmó que el floreciente mercado de la inteligencia artificial muestra señales de una burbuja que terminará por estallar.

“Todos los grandes cambios tecnológicos producen burbujas”, señaló Dalio, fundador de Bridgewater Associates, durante una entrevista concedida el miércoles a Bloomberg Television. “Nadie puede hacerlo a la perfección. O inviertes muchísimo dinero para captar tu cuota de mercado y no te preocupas si es demasiado o no, o no inviertes lo suficiente y pierdes tu cuota de mercado”.

Los fabricantes de chips han sido las acciones más cotizadas en Wall Street, impulsados por la demanda de semiconductores de gran capacidad utilizados en centros de datos de inteligencia artificial, lo que ha llevado al mercado a niveles récord. Este repunte ha reavivado el debate sobre si los inversionistas están apostando por un mercado sobrecalentado.

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El director ejecutivo de Nvidia Corp., Jensen Huang, intentó disipar esas preocupaciones esta semana al destacar los rendimientos “demenciales” para los inversionistas dispuestos a apostar por el auge de la inteligencia artificial.

Dalio señaló que las burbujas estallan cuando llega el momento de transformar las inversiones en ganancias efectivas, y expresó inquietudes sobre la rentabilidad de las compañías vinculadas a la IA.

“El pinchazo [de la burbuja] se produce cuando la riqueza se convierte en dinero”, afirmó el inversionista. El mercado impulsado actualmente por la IA “está siguiendo esa senda, a pesar de ser una tecnología maravillosa”.

Dalio es el fundador de Bridgewater Associates, uno de los mayores fondos de cobertura del mundo. A sus 76 años, completó su salida de la firma en 2025 al vender la última participación que conservaba y retirarse del directorio. Su patrimonio neto asciende a US$21.500 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.