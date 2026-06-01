Nvidia entra al mercado de laptops con Windows para desafiar a Intel y AMD

Nvidia Corp. está entrando al mercado de computadoras personales con un nuevo chip destinado a reducir el dominio de la tecnología de Intel Corp. en ese segmento y modernizar los equipos para la era de la inteligencia artificial.

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A partir de este otoño, el nuevo superchip RTX Spark de Nvidia debutará en computadoras portátiles y de escritorio de marcas líderes como Dell Technologies Inc. y Lenovo Group Ltd., dijo el director ejecutivo, Jensen Huang, en la feria Computex de Taipéi. El producto combina un microprocesador y un chip gráfico, desarrollado con ayuda de MediaTek Inc., y funcionará con el sistema operativo Windows para Arm de Microsoft Corp.

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Ahora convertida actor dominante en centros de datos, Nvidia vuelve a intentar ingresar al mercado de procesadores para computadoras personales tras haber participado en un esfuerzo que no prosperó hace más de una década. Esta vez lo hace desde una posición de fortaleza, con capacidad para destinar más recursos que cualquier competidor establecido o potencial, como Qualcomm Inc. con su línea Snapdragon para PC. Para Nvidia, la iniciativa también refuerza sus esfuerzos por mantener un papel central en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

La compañía con sede en Santa Clara, California, indicó que las primeras computadoras portátiles equipadas con RTX Spark apuntarán al segmento premium y buscarán eliminar las concesiones que presentan los productos de la competencia. La eficiencia del chip permitirá a los fabricantes ofrecer equipos extremadamente potentes que sigan siendo delgados y livianos. Nvidia señaló que futuras versiones de la tecnología abarcarán una gama más amplia de precios.

En el pasado, una incursión más profunda en el mercado de PC habría representado una expansión importante para Nvidia. Sin embargo, actualmente su línea de chips para centros de datos genera ingresos que superan ampliamente las ventas combinadas de sus competidores más cercanos. Las ventas de Nvidia en su trimestre más reciente fueron aproximadamente equivalentes a los ingresos anuales que Intel y Advanced Micro Devices Inc. registraron el año pasado. Las acciones de Intel y AMD cayeron en las operaciones previas a la apertura, mientras que los títulos de Nvidia avanzaron cerca de 2%. Las acciones de MediaTek subieron más de 5% en Taipéi y las de Arm Holdings Plc se dispararon más de 7%.

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Aun así, los inversionistas que impulsaron las acciones de Nvidia gracias al auge de la inteligencia artificial podrían ver con buenos ojos su creciente presencia en productos que acercan esa tecnología a los usuarios. Aunque Nvidia sigue registrando un crecimiento superior al de otros fabricantes de chips, sus acciones han quedado rezagadas frente al índice Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index este año. El lunes, Huang describió a Spark como el inicio de una transformación del mercado de PC que eventualmente podría compararse con la llegada de los teléfonos inteligentes.

“La cantidad de clientes y socios entusiasmados por llevar RTX al mercado es simplemente increíble”, dijo Huang en Taipéi.

El superchip RTX incorporará una unidad central de procesamiento con hasta 20 núcleos y un procesador gráfico de generación Blackwell con 6.144 núcleos. Ambos elementos compartirán memoria integrada, lo que les permitirá manejar mejor modelos avanzados de inteligencia artificial y videojuegos de alto nivel. Utilizarán la interfaz NVLink de Nvidia para comunicarse, trasladando parte de la tecnología de los centros de datos a las computadoras personales. El diseño será fabricado por Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. mediante su proceso tecnológico 3N.

Nvidia indicó que ha trabajado durante años con Microsoft para preparar los nuevos dispositivos y garantizar compatibilidad de software que permita finalmente consolidar el uso de la tecnología de Arm Holdings en el ecosistema de computadoras con Windows. Microsoft y Qualcomm han promovido equipos similares durante más de un año, aunque con un impacto limitado. Fuera de la línea Mac de Apple Inc., la mayoría de las computadoras personales utilizan procesadores de Intel o AMD. La principal ventaja de Arm frente a esos competidores es una eficiencia energética superior, aunque históricamente ha enfrentado desafíos de compatibilidad de software.

Las nuevas computadoras basadas en Nvidia estarán mejor preparadas para ejecutar modelos y funciones de inteligencia artificial en aplicaciones de uso común. Por ejemplo, Adobe Inc. está adaptando Photoshop para responder mejor a instrucciones impulsadas por IA destinadas a generar imágenes y videos. Los nuevos equipos también potenciarán las capacidades para videojuegos, permitiendo que las computadoras portátiles ejecuten títulos de alta exigencia, según Nvidia.

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En términos generales, las PC basadas en Nvidia podrán ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial de forma segura, ofreciendo a los usuarios controles sencillos sobre los datos y programas a los que se accede. Según la compañía, estas capacidades acelerarán la transformación de las computadoras en asistentes personales capaces de hacer más que responder a órdenes del usuario. Actividades habituales, como buscar correos electrónicos, o tareas más complejas, como identificar y corregir errores en un sitio web, serán mucho más fáciles.

La compañía declinó ofrecer comparaciones de rendimiento frente a dispositivos actuales o futuros basados en tecnologías rivales. Esa información será divulgada cuando los nuevos equipos salgan a la venta. Nvidia tampoco espera que las actuales restricciones de suministro en la industria de semiconductores afecten la disponibilidad de los productos.

GZ